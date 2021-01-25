Акции «Абрау Дюрсо» подскочили на 10% после после заявлений Путина о «благородном» виноделии и бизнесе Титова

Акции производителя шампанских и игристых вин «Абрау Дюрсо» подскочили в моменте на 10% на фоне заявления президента Владимира Путина о винодельческом бизнесе уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.
В ходе торгов на Московской бирже 25 января ценные бумаги «Абрау Дюрсо» поднялись более чем на 10% и достигли дневного максимума в 220 рублей за акцию. После этого они снизились на 5%. По данным на 16:23, акции торгуются по 208 рублей за бумагу.
ПАО «Абрау-Дюрсо» на 34,15% принадлежит его управляющему — Павлу Титову, а на 60,08% — ООО «Актив-Капитал». 100% долей этой компании записано на советника президента, уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, но с 2013 года находятся в доверительном управлении также у Титова-младшего.
Ранее Владимир Путин на встрече со студентами признался, что мог бы когда-нибудь заняться производством вина. Он назвал это благородной деятельностью и отметил, что винодельческий бизнес в стране развивается неплохо. В качестве примера он привел «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова.
Так Путин прокомментировал фильм соратников Алексея Навального о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. За это время расследование посмотрели почти 90 миллионов раз. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».