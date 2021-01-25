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Акции «Абрау Дюрсо» подскочили на 10% после после заявлений Путина о «благородном» виноделии и бизнесе Титова

Акции производителя шампанских и игристых вин «Абрау Дюрсо» подскочили в моменте на 10% на фоне заявления президента Владимира Путина о винодельческом бизнесе уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова.

В ходе торгов на Московской бирже 25 января ценные бумаги «Абрау Дюрсо» поднялись более чем на 10% и достигли дневного максимума в 220 рублей за акцию. После этого они снизились на 5%. По данным на 16:23, акции торгуются по 208 рублей за бумагу.

ПАО «Абрау-Дюрсо» на 34,15% принадлежит его управляющему — Павлу Титову, а на 60,08% — ООО «Актив-Капитал». 100% долей этой компании записано на советника президента, уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, но с 2013 года находятся в доверительном управлении также у Титова-младшего.

Ранее Владимир Путин на встрече со студентами признался, что мог бы когда-нибудь заняться производством вина. Он назвал это благородной деятельностью и отметил, что винодельческий бизнес в стране развивается неплохо. В качестве примера он привел «Абрау-Дюрсо» Бориса Титова.

Так Путин прокомментировал фильм соратников Алексея Навального о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. За это время расследование посмотрели почти 90 миллионов раз. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».

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Комментарии (9)

Russomatroso
А это, кстати говоря - метод восстановления экономики. Можно ещё перечислить несколько десятков нужных экономике профессий, которыми президент возможно займëтся после 2036 года и акции тех отраслей моментально пойдут вверх.
f0ntan
Какие акции российских виноделов? Список российских акций, торгующихся на бирже, можно по пальцам пересчитать. Там сырьевики, металлурги, МТС. Где акции виноделов? Это акции второго эшелона? Неликвид, которым никто не торгует?
rumet
Повод для расследования. Это искусственный вброс - и кто-то на этом вбросе единовременно "заработал" миллионы.
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