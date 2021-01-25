Путин: «Виноделие — очень хороший вид деятельности, благородный»

Президент России признался, что мог бы когда-нибудь заняться производством вина.

«Из всего, что я там [«видеоподборки» из фильма Алексея Навального про дворец в Геленджике] видел, я заинтересовался только одним, но не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Хорошая деятельность, мне кажется. Благородная», — рассказал 25 января Владимир Путин.

По его словам, виноделие в России развивается «неплохо». В качестве примера он привел Бориса Титова, который сейчас делает вино в «Абрау-Дюрсо». Путин допустил, что «когда-нибудь» тоже занялся бы такой деятельностью.