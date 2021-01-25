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Путин: «Виноделие — очень хороший вид деятельности, благородный»

Президент России признался, что мог бы когда-нибудь заняться производством вина.

«Из всего, что я там [«видеоподборки» из фильма Алексея Навального про дворец в Геленджике] видел, я заинтересовался только одним, но не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделие. Хорошая деятельность, мне кажется. Благородная», — рассказал 25 января Владимир Путин.

По его словам, виноделие в России развивается «неплохо». В качестве примера он привел Бориса Титова, который сейчас делает вино в «Абрау-Дюрсо». Путин допустил, что «когда-нибудь» тоже занялся бы такой деятельностью.

«Он [Борис Титов] у меня сейчас советник. Я когда работу закончу, то, может, пойдут советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права», — отметил Путин.

«Бизнес меня никогда не интересовал, — подчеркнул он. — Это не мое».

Соратники Алексея Навального выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. За это время расследование посмотрели почти 90 миллионов раз. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путин «каких-то объектов в Геленджике».

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Комментарии (17)

grannie
Даже боюсь представить стоимость возможной бутылочки "От Владимира" с личной подписью...
SERGEY111
Когда Владим Владимыч закончит работать думаю что Титову уже не нужен будет советник на керогазной бодеге .
Grotesk
как мне сказал друг детства " Когда вышел на пенсию - стал лучше разбираться в сортах вина из коробочек"
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