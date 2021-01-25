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Путин допустил «аккуратное снятие» коронавирусных ограничений

Президент России констатировал улучшающуюся ситуацию с коронавирусом в стране.

«Сейчас мы обладаем эффективными вакцинами <...> В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. <...> Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения», — заявил 25 января Владимир Путин во время встречи со студентами, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас в России количество выздоровевших превышает число тех, кто заболел COVID-19. Он также отметил, что российские вакцины зарегистрированы в 13 странах.

Снятие коронавирусных ограничений сегодня допустил и врач-инфекционист Николай Малышев.

С начала пандемии в России выявили 3 738 690 заболевших. В декабре прошлого года Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса.

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Комментарии (4)

Grotesk
плавненько уменьшаем цифры к сентябрю... а потом на фоне общемировой картины разздрая можно и пенсионный возраст на двушечку прибавить... отнесемся надо думать с пониманием...
Василий Марущак
Назначит сотрясло бункер, раз холопство ослабляют.
Russomatroso
Франция готовится к третьему локдауну. Германия требует носить респираторы, маски уже не канают. Израиль уходит на недельный карантин. Япония закрыла границы до конца января. Швеция закрыла границы с Норвегией. Канада закрылась. Что за русское чудо я наблюдаю? Почему везде хреново, а мы в порядке.
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