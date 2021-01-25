Путин допустил «аккуратное снятие» коронавирусных ограничений

Президент России констатировал улучшающуюся ситуацию с коронавирусом в стране.



«Сейчас мы обладаем эффективными вакцинами <...> В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. <...> Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения», — заявил 25 января Владимир Путин во время встречи со студентами, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас в России количество выздоровевших превышает число тех, кто заболел COVID-19. Он также отметил, что российские вакцины зарегистрированы в 13 странах.