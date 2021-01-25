Инфекционист рассказал, что значительную часть коронавирусных ограничений в России могут снять к лету

Доктор медицинских наук и врач-инфекционист Николай Малышев назвал примерные сроки снятия ограничений, которые были введены в России из-за пандемии коронавируса.



«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60–70 % вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — цитирует 25 января заявление Николая Малышева РИА Новости.

По его словам, важным остается ношение масок и соблюдение социальной дистанции до того, пока достаточное количество россиян не приобретут иммунитет к COVID-19.