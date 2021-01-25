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Инфекционист рассказал, что значительную часть коронавирусных ограничений в России могут снять к лету

Доктор медицинских наук и врач-инфекционист Николай Малышев назвал примерные сроки снятия ограничений, которые были введены в России из-за пандемии коронавируса.

«Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60–70 % вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята», — цитирует 25 января заявление Николая Малышева РИА Новости.

По его словам, важным остается ношение масок и соблюдение социальной дистанции до того, пока достаточное количество россиян не приобретут иммунитет к COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила требуемый уровень вакцинации в 60 %.

С начала пандемии в России выявили уже 3 738 690 заболевших. В декабре прошлого года Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса.

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Комментарии (4)

doorbal_
про значительную часть не интересно. интересно когда границы откроют и перестанут по любому вопросу мазок брать за бабки немалые
ash364
Если не снимут значительную часть ограничений? Что будем делать с инфекционистом?
Урус-Баши
"..к концу лета, мы наберем нужные нам 60–70 % вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела,..". Набирать будут преимущественно за счет вторых. Вакцинация не массовая и существенно ничего не изменит.
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