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Татьяна Навка пожаловалась на Instagram. Доступ к ее публикации с критикой митингующих ограничили

Супруга пресс-секретаря президента России посетовала на действия социальной сети Instagram, которая могла ограничить доступ к ее сториз, в которой она критиковала действия сторонников оппозиционера Алексея Навального.

«По непонятным для меня причинам Инстаграм ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой «Потенциально не приемлемый контент», — сообщает Татьяна Навка 25 января на своей странице.

По ее словам, модераторам не понравилось видео, где митингующие могли кидать в полицейских «всё, что есть под рукой», и якобы призывали «к еще более активным действиям».

Накануне в городах России прошли несанкционированные митинги. До этого суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце в Геленджике, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина «каких-то объектов в Геленджике».

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Комментарии (6)

blackcatwhitecat
пусть вернет 30 млн в бюджет, потом вякает
_Igor_
Это такая драма. Срочно запретить Инста.
260667591
Надо Путину жаловаться
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