Татьяна Навка пожаловалась на Instagram. Доступ к ее публикации с критикой митингующих ограничили

Супруга пресс-секретаря президента России посетовала на действия социальной сети Instagram, которая могла ограничить доступ к ее сториз, в которой она критиковала действия сторонников оппозиционера Алексея Навального.



«По непонятным для меня причинам Инстаграм ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой «Потенциально не приемлемый контент», — сообщает Татьяна Навка 25 января на своей странице.

По ее словам, модераторам не понравилось видео, где митингующие могли кидать в полицейских «всё, что есть под рукой», и якобы призывали «к еще более активным действиям».