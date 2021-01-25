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Число арестов после акции в поддержку Навального в Петербурге выросло

Число арестованных после несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального в Петербурге к ночи 25 января увеличилось.

Московский районный суд рассмотрел ещё 14 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления или передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка). Итого число материалов, рассмотренных за день, с учётом предыдущих 25 достигло 39.

В общей сложности Московский райсуд назначил административный арест 18 лицам, 20 выписал штраф, один протокол возвращён, передаёт объединённая пресс-служба судов.

Помимо того, как уже писала «Фонтанка», Красногвардейский райсуд арестовал девять человек, Красносельский — семерых, Октябрьский — одного человека.

Московский и Красногвардейский суды использовали статью о единовременном пребывании в поддержку Навального, а не о митинге. Наказывают правонарушителей за близость — в период пандемии положено соблюдать социальную дистанцию. В Красносельском районе нарушителей судили не просто за участие в митинге, а за создание помех — транспорту и пешеходам.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста в Петербурге были задержаны больше 500 человек. Продолжились задержания и на следующий день, когда никаких акций протеста уже не было. Полиция останавливала молодежь у станции метро «Невский проспект», причем тех, кто просто шел мимо или выходил из метро. Порядка 40 человек, по словам участников действа, свезли в отдел полиции по Фрунзенскому району и написали на них протоколы за нарушение коронавирусных правил во время акции протеста в поддержку Алексея Навального, участвовало в которой порядка 350 человек. «Фонтанка» ознакомилась с несколькими такими протоколами. В них сказано, что около двух часов дня 24 января задержанных сперва через громкоговорители просили разойтись и нарушителями их сочли, только когда спустя пять минут после предупреждения они не послушались. Собеседники «Фонтанки» уверяют, что не были ни на каких акциях ни вчера, ни сегодня.

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Комментарии (9)

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Маловастенько что-то...да и наказания детские ...ни о чём.
Gingeress
Спасибо журналистам Фонтанки, что освещаете информацию. Позор нашей власти.
Павел Павлов
Долой Путина,под суд,устали.
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