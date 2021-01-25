Число арестов после акции в поддержку Навального в Петербурге выросло

Московский районный суд рассмотрел ещё 14 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления или передвижения граждан, повлекших нарушение общественного порядка). Итого число материалов, рассмотренных за день, с учётом предыдущих 25 достигло 39.

Число арестованных после несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального в Петербурге к ночи 25 января увеличилось.

Помимо того, как уже писала «Фонтанка», Красногвардейский райсуд арестовал девять человек, Красносельский — семерых, Октябрьский — одного человека.

Московский и Красногвардейский суды использовали статью о единовременном пребывании в поддержку Навального, а не о митинге. Наказывают правонарушителей за близость — в период пандемии положено соблюдать социальную дистанцию. В Красносельском районе нарушителей судили не просто за участие в митинге, а за создание помех — транспорту и пешеходам.