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Умерший пациент больницы Святого Георгия мог совершить суицид

По предварительной версии, причиной смерти пациента больницы Святого Георгия в Петербурге стал суицид. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 24 января.

Сосед по палате рассказал, что 67-летний мужчина пребывал в плохом расположении духа и периодически негативно высказывался. Около трёх часов ночи он просыпался и включал свет.

С утра его нашли мёртвым с ранением в области сердца.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

264731021
Не спал, свет включал, лежа себя в сердце - конечно самоубийство.
260581461
Хрень-то какая, самозарезался. Следаки хорошо работают, только в говносериалах.
Johan
Не везёт Георгию что-то. То на ИВЛ гибнут, то вот это. В прошлом св. Георгия раньше называлась больница имени Карла Маркса. Потом шутка появилась: «больница святого Карла Маркса».
Ps. Суицид в больницах явление не редкое. Затаскают дежурного и лечащего врачей теперь ((
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