Умерший пациент больницы Святого Георгия мог совершить суицид

По предварительной версии, причиной смерти пациента больницы Святого Георгия в Петербурге стал суицид. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 24 января.



Сосед по палате рассказал, что 67-летний мужчина пребывал в плохом расположении духа и периодически негативно высказывался. Около трёх часов ночи он просыпался и включал свет.



С утра его нашли мёртвым с ранением в области сердца.

