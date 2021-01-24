В палате больницы Святого Георгия нашли тело пациента с ножевым ранением в области сердца

Пациент коронавирусного стационара в Петербурге скончался после ножевого ранения. В палате лечились двое.

Как стало известно «Фонтанке» 24 января, накануне около восьми утра в полицию позвонил 30-летний врач больницы № 4 Святого Георгия. Он сообщил, что при утреннем обходе в двухместной палате обнаружил труп 67-летнего пациента. У скончавшегося было ножевое ранение в области сердца. Мужчина лечился от коронавируса. В палате с ним находился 47-летний петербуржец.

Приехавшие на место полицейские изъяли нож и пятый айфон. Устанавливаются детали произошедшего.