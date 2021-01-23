Удар полицейского в живот петербурженки привёл к проверке ГУ МВД России

После появления видеозаписей, на которой полицейский бьет ногой в живот женщину в Петербурге, ГУ МВД России начало проверку. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургского главка 23 января.



«Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе.



Сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил женщину на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Пострадавшую отвели к фельдшеру на Московском вокзале, а после в НИИ им. Джанелидзе. По предварительной информации, у пострадавшей — сотрясение мозга.

