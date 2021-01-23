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Удар полицейского в живот петербурженки привёл к проверке ГУ МВД России

После появления видеозаписей, на которой полицейский бьет ногой в живот женщину в Петербурге, ГУ МВД России начало проверку. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе петербургского главка 23 января.

«Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в пресс-службе.

Сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции ударил женщину на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Пострадавшую отвели к фельдшеру на Московском вокзале, а после в НИИ им. Джанелидзе. По предварительной информации, у пострадавшей — сотрясение мозга.

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Комментарии (20)

265039653
Диванные эксперты. Вы сделали мой вечер.
hal9000
Да все с ней будет хорошо...а вина за удар не на полицейском а навальном ...этого полицейского надо отправить чтоб он так же с ноги навальному показательно на камеру...тока не один раз а раз 10
Mafioza
Превышение полномочий-уволить,подставил всех остальных.
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