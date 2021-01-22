Наезд электропоезда на пешехода в Приморском районе Петербурга попал на видео. На записи видно, что на железнодорожный переход мужчина шагнул, не слишком интересуясь происходящим вокруг.
Запись с камеры наблюдения в районе станции Старая Деревня 22 января, оказалась в распоряжении «Фонтанки». Накануне вечером там под колёсами электрички «Санкт-Петербург – Белоостров» погиб мужчина.
Фонтанка.ру
Полицейские установили, что пути он переходил, не прерывая разговор по телефону. Как сообщалось ранее, машинист сигналил, применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Судя по видео, с момента наезда и до полной остановки поезда прошло восемь секунд. Все обстоятельства случившегося выясняет транспортная полиция.