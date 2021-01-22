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Камера показала, как пешеход с телефоном не заметил электричку на Старой Деревне

Наезд электропоезда на пешехода в Приморском районе Петербурга попал на видео. На записи видно, что на железнодорожный переход мужчина шагнул, не слишком интересуясь происходящим вокруг.

Запись с камеры наблюдения в районе станции Старая Деревня 22 января, оказалась в распоряжении «Фонтанки». Накануне вечером там под колёсами электрички «Санкт-Петербург – Белоостров» погиб мужчина.

Фонтанка.ру

Полицейские установили, что пути он переходил, не прерывая разговор по телефону. Как сообщалось ранее, машинист сигналил, применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение. Судя по видео, с момента наезда и до полной остановки поезда прошло восемь секунд. Все обстоятельства случившегося выясняет транспортная полиция.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

Владислав М
Мужик сам виноват. Глупцам хоть до неба забор поставь, всё равно полезут.
Var
Вы видели где-нибудь в соседней Финляндии переезд в одном уровне в населенном пункте? Я - нет. Потому что это стандарт безопасности. Но у нас на это денег нет, надо дворцы строить. А баранов не жалко.
dragvs
Что там выяснять? В этом месте налицо нарушение всех мыслимых и немыслимых норм безопасности. Человек может ошибаться, но это не должно приводить к трагическим событиям. Чинуши пилят бюджет а шлагбаум для пешеходов установить не могут. Посмотрите как в Европе делают переходы даже через трамвайные пути.
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