Петербургскому экс-депутату дали 10 суток ареста за пикет у Гостиного двора. Активистка готовилась к митингу

В десять суток административного ареста обошлась акция в защиту зелёных насаждений у Гостиного двора в Петербурге экс-депутату муниципального образования «Финляндский округ» Светлане Уткиной.



Как сообщила Уткина в своём Telegram-канале, 22 января Куйбышевский суд признал её виновной в повторном нарушении правил публичного мероприятия. Три дня назад она стояла в пикете с требованием включить в перечень зеленых насаждений общего пользования ряд «наболевших» локаций города.



Привлечь внимание к проблеме активисты старались перед вторым чтением соответствующего законопроекта в городском парламенте, когда депутаты могут вносить свои поправки. Вместе с Уткиной в отдел полиции уехал координатор «Красивого Петербурга» Красимир Врански. За организацию несогласованного мероприятия ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.

