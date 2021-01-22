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Петербургскому экс-депутату дали 10 суток ареста за пикет у Гостиного двора. Активистка готовилась к митингу

В десять суток административного ареста обошлась акция в защиту зелёных насаждений у Гостиного двора в Петербурге экс-депутату муниципального образования «Финляндский округ» Светлане Уткиной.

Как сообщила Уткина в своём Telegram-канале, 22 января Куйбышевский суд признал её виновной в повторном нарушении правил публичного мероприятия. Три дня назад она стояла в пикете с требованием включить в перечень зеленых насаждений общего пользования ряд «наболевших» локаций города.

Привлечь внимание к проблеме активисты старались перед вторым чтением соответствующего законопроекта в городском парламенте, когда депутаты могут вносить свои поправки. Вместе с Уткиной в отдел полиции уехал координатор «Красивого Петербурга» Красимир Врански. За организацию несогласованного мероприятия ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Уткина также рассчитывала на штраф.

— Хочу домой и потом на митинг, — написала она.

Максимальное наказание по статье, которую вменяли активистке — 30 суток ареста. Суд дал ей 10 суток.

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