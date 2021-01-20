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Координатор «Красивого Петербурга» переночевал в полиции и получил штраф. Он доволен

Акция в защиту зелёных насаждений у Гостиного двора обошлась координатору общественного движения «Красивый Петербург» Красимиру Врански в 30 тысяч рублей. Он признал, что это лучше ареста, но намерен оспорить штраф.

Как сообщил Врански, 20 декабря Кировский райсуд признал его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Это максимальное денежное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП. Верхняя планка наказания — административный арест до 10 суток.

«Доволен, что нет ареста», — говорит Врански, добавляя, что решение будет обжаловано.

Координатор «Красивого Петербурга» оказался в числе задержанных у Гостиного двора, где накануне проходили «зелёные» пикеты. Активисты требовали включить в перечень зеленых насаждений общего пользования ряд «наболевших» локаций города. Ночь Врански провёл в отделе полиции. Там же ночевать пришлось экс-депутату муниципального образования «Финляндский округ» Светлане Уткиной. Ей вменяют повторное нарушение правил проведения митингов, суд отложили до 22 января.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

baddancer
О! Лохматого поймали! Допрыгался! Доскакался! )))
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