Координатор «Красивого Петербурга» переночевал в полиции и получил штраф. Он доволен

Акция в защиту зелёных насаждений у Гостиного двора обошлась координатору общественного движения «Красивый Петербург» Красимиру Врански в 30 тысяч рублей. Он признал, что это лучше ареста, но намерен оспорить штраф.
Как сообщил Врански, 20 декабря Кировский райсуд признал его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Это максимальное денежное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП. Верхняя планка наказания — административный арест до 10 суток.
«Доволен, что нет ареста», — говорит Врански, добавляя, что решение будет обжаловано.
Координатор «Красивого Петербурга» оказался в числе задержанных у Гостиного двора, где накануне проходили «зелёные» пикеты. Активисты требовали включить в перечень зеленых насаждений общего пользования ряд «наболевших» локаций города. Ночь Врански провёл в отделе полиции. Там же ночевать пришлось экс-депутату муниципального образования «Финляндский округ» Светлане Уткиной. Ей вменяют повторное нарушение правил проведения митингов, суд отложили до 22 января.