Координатор «Красивого Петербурга» переночевал в полиции и получил штраф. Он доволен

Акция в защиту зелёных насаждений у Гостиного двора обошлась координатору общественного движения «Красивый Петербург» Красимиру Врански в 30 тысяч рублей. Он признал, что это лучше ареста, но намерен оспорить штраф.



Как сообщил Врански, 20 декабря Кировский райсуд признал его виновным в организации несогласованного публичного мероприятия и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Это максимальное денежное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП. Верхняя планка наказания — административный арест до 10 суток.