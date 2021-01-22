В Петербурге почти 5000 выздоровевших за сутки. Смольный готовится радоваться в конце января

Как говорится в отчете, опубликованном на сайте Смольного, за сутки в городе за помощью обратились 3195 инфицированных — против 3104 на официальном портале оперштаба РФ по борьбе с COVID-19 «СтопКоронавирус.РФ», а в больницы увезли 607 человек, вместо 750 человек неделей ранее.

Интенсивность распространения новой коронавирусной инфекции в Петербурге продолжает снижаться. Новый рекорд — 4696 выздоровевших на 22 января в «Федеральном регистре». Данные опубликовал координационный совет по противодействию COVID-19.

— В случае сохранения такой благоприятной тенденции до конца января можно будет делать выводы об устойчивом снижении интенсивности распространения инфекции и постепенном спаде второй волны. На данный момент улучшение индикаторов эпидемического процесса может носить временный характер и быть следствием противоэпидемического эффекта длительных выходных дней и ограничительных мер, принятых правительством города, — отмечают в совете.

Как писала «Фонтанка», на фоне улучшения ситуации в Петербурге уже освободилось больше 30% коек в ковидных стационарах. А губернатор Александр Беглов даже немного ослабил ограничения.