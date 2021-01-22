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Смольный ослабил коронавирусные ограничения. Но бизнесу это облегчения пока не принесет

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление № 121, регулирующее жизнь города в период пандемии коронавируса. Как следует из документа, с 23 января возобновляется работа организаций дополнительного образования, как частных, так и государственных.

Также с этого дня художественные, спортивные, физкультурно-оздоровительные, досуговые и иные клубы, кружки, секции и студии смогут оказывать услуги, финансируемые за счет средств городского бюджета, в помещениях государственных учреждений Петербурга.

Ранее о возобновлении работы кружков объявила вице-губернатор Ирина Потехина.

По информации «Фонтанки», чиновники также обсуждали ряд послаблений для бизнеса, в частности ресторанов. Но они не вошли в финальную редакцию постановления. Ранее представители торговых центров спросили у Смольного, на каких условиях можно перезапустить общепит в ТРК. Рестораторы просили продлить работу заведений до часа ночи и разрешить развлекать гостей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

yanyan190
Бизнес Умер!!!!Бизнес Сдох!!!Да здравствует КоронаЭкономика!!!УРА!!!
ShkVAl
Сколько людей посещает метро, дважды, как минимум, в день. И сколько людей посещает рестораны.
Вот измучили уже рестораторов.
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