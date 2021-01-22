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В Петербурге дополнительное образование выходит с коронавирусных каникул. Детей ждут в кружках уже в субботу

Учреждения дополнительного образования возобновляют работу в Петербурге с 23 января. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

«Дворец творчества юных, Академия талантов, Цифровая академия и ещё более 50 городских и районных площадок дополнительного образования, кружки и секции, музыка и спорт — вся эта деятельность возвращается к привычному режиму работы», — написала Потехина.

Работа кружков в Петербурге была приостановлена из-за пандемии коронавируса. Третья четверть в городских школах началась очно, сейчас проводится вакцинация учителей.

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Комментарии (5)

hedgehog_
а с понедельника опять закроют всвязи с ухудшением?
Старший Плиний
Вот и ковид победили. Ура! Умеют, когда захотят. К обнулению тоже победу праздновали.
***_555
Какое неожиданное совпадение.
А как же вирус? Заражённых в разы больше, чем весной.
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