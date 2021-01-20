В Петербурге второй этап вакцинации прошли 1500 учителей. Продолжают болеть более 700 педагогов

Второй этап вакцинации прошли почти 1500 учителей в Петербурге. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 20 января.



«Всего около 3 тысяч педагогических работников уже поучаствовали в вакцинации. На очереди в списке желающих — ещё более 5 тысяч. Пока на вакцинацию записывались только школьные педагоги. Но сегодня формируются заявки от сотрудников колледжей, детских садов, учреждений дополнительного образования. И можно уверенно сказать, что процесс вакцинации входит в нормальный рабочий ритм», — отметила она.

