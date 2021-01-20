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В Петербурге второй этап вакцинации прошли 1500 учителей. Продолжают болеть более 700 педагогов

Второй этап вакцинации прошли почти 1500 учителей в Петербурге. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 20 января.

«Всего около 3 тысяч педагогических работников уже поучаствовали в вакцинации. На очереди в списке желающих — ещё более 5 тысяч. Пока на вакцинацию записывались только школьные педагоги. Но сегодня формируются заявки от сотрудников колледжей, детских садов, учреждений дополнительного образования. И можно уверенно сказать, что процесс вакцинации входит в нормальный рабочий ритм», — отметила она.

По данным комитета по образованию Петербурга, на начало рабочей недели, 18 января, в школах по состоянию здоровья отсутствовали 740 сотрудников (2% от общего количества сотрудников).

Накануне суд вынес предупреждение 416-й школе в Петергофе, где несмотря на большое количество заболевших учеников и учителей продолжали вести уроки в классах.

«Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, как тормозится процесс вакцинации в Петербурге. Горожане сами смогли создать удобный сервис для записи на прививки без бюджетных денег.

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