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Суд вынес предупреждение школе Петербурга. Во время вспышки COVID-19 учеников не отправили на дистант

Петродворцовый районный суд Петербурга привлек к административной ответственности 416-ю школу за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение вынесено 19 января. В учреждении продолжали учить очно, несмотря на большое количество заболевших коронавирусом.

Вспышку COVID-19 в 416-й школе Петергофа зафиксировали в период с 14 сентября по 2 октября 2020 года. Заболели 43 человека, в том числе 9 сотрудников. По требованиям Роспотребнадзора, классы, где из-за ОРВИ отсутствуют более 20% учеников, должны были перевести на дистанционное обучение. Однако в учреждении продолжили занятия офлайн. Коронавирус подтвердился среди учеников 8-х, 9-х и 10-х классов.

Также в школе выявили другие нарушения, среди которых отсутствие сведений о проведении термометрии и мытьё посуды недостаточно горячей водой, что не обеспечивает её дезинфекцию.

Сторона защиты 416-й школы в ходе процесса пояснила, что учреждение является бюджетным, осуществляет свою деятельность на основании утверждаемой сметы и возможный штраф будет значительным. Кроме того, представитель школы заверил, что все рекомендации медицинских служб и органов Роспотребнадзора выполнялись своевременно.

«Суд при назначении наказания счел возможным применить положения ст. 4.1.1 КоАП РФ, назначив административное наказание не в виде штрафа, а предупреждения, поскольку ГБОУ СОШ № 416 Петродворцового района является бюджетной организацией, ранее к административной ответственности не привлекалась, имущественного ущерба по делу не наступило, доказательства возникновения реальной угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей в результате совершенного правонарушения в материалах дела отсутствуют», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Ранее власти Петербурга заявляли, что ожидают «непростой февраль» из-за ситуации с заболеваемостью.

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Комментарии (2)

Вот интересно
Теперь понятна политика замалчивания числа заболевших. У нас в лицее переболели практически все учителя, по крайней мере те, что учат моих детей. Только в классе сына переболели человек 10. И тишина, даже карантин не объявлялся.
262126571
А Потехину под суд не хотят отправить? Это ее бравурные решения.
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