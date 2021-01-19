Суд вынес предупреждение школе Петербурга. Во время вспышки COVID-19 учеников не отправили на дистант

Вспышку COVID-19 в 416-й школе Петергофа зафиксировали в период с 14 сентября по 2 октября 2020 года. Заболели 43 человека, в том числе 9 сотрудников. По требованиям Роспотребнадзора, классы, где из-за ОРВИ отсутствуют более 20% учеников, должны были перевести на дистанционное обучение. Однако в учреждении продолжили занятия офлайн. Коронавирус подтвердился среди учеников 8-х, 9-х и 10-х классов.

Петродворцовый районный суд Петербурга привлек к административной ответственности 416-ю школу за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение вынесено 19 января. В учреждении продолжали учить очно, несмотря на большое количество заболевших коронавирусом.

Также в школе выявили другие нарушения, среди которых отсутствие сведений о проведении термометрии и мытьё посуды недостаточно горячей водой, что не обеспечивает её дезинфекцию.



Сторона защиты 416-й школы в ходе процесса пояснила, что учреждение является бюджетным, осуществляет свою деятельность на основании утверждаемой сметы и возможный штраф будет значительным. Кроме того, представитель школы заверил, что все рекомендации медицинских служб и органов Роспотребнадзора выполнялись своевременно.

