На Васильевском снова рвёт трубы. Теперь ремонт идёт на Мичманской

Раскопки на Васильевском острове в Петербурге продолжил ремонт трубопровода на Мичманской улице. Вернуть отопление обещают в субботу, 23 января.



Об очередном прорыве 22 января сообщили в паблике районной администрации «ВКонтакте». Через полчаса после полудня парение заметили у дома № 2 по Мичманской улице, к замене ненадёжного участка специалисты «Теплосети» приступили незамедлительно. По информации «Фонтанки», в зоне работ 12 жилых домов.

В соцсетях на похолодание жалуются с улицы Кораблестроителей. «Погрелись, и хватит», — иронизируют подписчики и уточняют, что днём батареи начали остывать в домах № 22, 34, 35 и в 38-м, корпус 3, — снова.