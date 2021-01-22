На Васильевском снова рвёт трубы. Теперь ремонт идёт на Мичманской

Раскопки на Васильевском острове в Петербурге продолжил ремонт трубопровода на Мичманской улице. Вернуть отопление обещают в субботу, 23 января.
Об очередном прорыве 22 января сообщили в паблике районной администрации «ВКонтакте». Через полчаса после полудня парение заметили у дома № 2 по Мичманской улице, к замене ненадёжного участка специалисты «Теплосети» приступили незамедлительно. По информации «Фонтанки», в зоне работ 12 жилых домов.
В соцсетях на похолодание жалуются с улицы Кораблестроителей. «Погрелись, и хватит», — иронизируют подписчики и уточняют, что днём батареи начали остывать в домах № 22, 34, 35 и в 38-м, корпус 3, — снова.
«Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 10:30 23 января», — предупреждают в администрации. Оставшимся без отопления и горячей воды рекомендуют обратиться в управляющую компанию для корректировки сумм в квитанциях.
На Васильевском острове работа для аварийных бригад находится регулярно с 18 января. Всего же с начала года сети в городе рвались 300 раз. Почему это хорошо, читайте в материале «Фонтанки».