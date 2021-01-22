Кипр открывает границы для туристов. Россиян ждет двойной тест на коронавирус

Власти Кипра объявили о намерении принимать путешественников с весны.
«Кипр планирует открыть свои аэропорты для посетителей из всех стран 1 марта», — цитирует 22 января заявление замминистра туризма страны Савваса Пердиоса газета Ekathimerini.
Для путешествия на остров туристам из «зелёной зоны», где низкий уровень заболеваемости, не нужен будет даже тест на COVID-19. Всем остальным необходимо будет подтверждение об отсутствии коронавируса. При этом приезжающим из стран «красной зоны», куда относится и Россия, придется сдать еще один тест, но уже на Кипре. В таком случаем туристы смогут отдыхать без карантина.
С начала пандемии на Кипре выявили 29 636 случаев коронавируса.
Ранее об открытии границ для туристов объявила Шри-Ланка.