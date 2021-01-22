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Кипр открывает границы для туристов. Россиян ждет двойной тест на коронавирус

Власти Кипра объявили о намерении принимать путешественников с весны.

«Кипр планирует открыть свои аэропорты для посетителей из всех стран 1 марта», — цитирует 22 января заявление замминистра туризма страны Савваса Пердиоса газета Ekathimerini.

Для путешествия на остров туристам из «зелёной зоны», где низкий уровень заболеваемости, не нужен будет даже тест на COVID-19. Всем остальным необходимо будет подтверждение об отсутствии коронавируса. При этом приезжающим из стран «красной зоны», куда относится и Россия, придется сдать еще один тест, но уже на Кипре. В таком случаем туристы смогут отдыхать без карантина.

С начала пандемии на Кипре выявили 29 636 случаев коронавируса.

Ранее об открытии границ для туристов объявила Шри-Ланка.

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Комментарии (6)

Жизнелюб
Кипр, Греция, - мир потихоньку открывается. Это не может не радовать.
altnec
Ну, наконец-то накопиласи масса товарная для подтверждения Вида на жительство. Решились-таки стать резидентами Кипра.
Это ж сколько неопрятных по отношению к своей Родине как клопы высасывают из неё до последнего?
Nik020
Разумно.
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