Соавтор биографии президента рассказал, что дворец Путину «подарили олигархи». «Думаю, президент внутренне сильно поморщился»

Соавтор книги Криса Хатчинса «Путин» Александр Коробко рассказал о «дворце Путина», громкое расследование о котором недавно выпустил Алексей Навальный. В интервью телеканалу «Царьград» Коробко заявил, что это явный «чёрный пиар» российского президента.



При этом он признал факт существования дворца и даже то, что формально он мог принадлежать Путину.



«Я, как, надеюсь, вы понимаете, не смогу без предварительного согласия назвать какие-то имена. Тем не менее с самим «дворцом» темнить смысла не вижу: уж очень громко звучат обвинения, многие зрители в недоумении, и просто сказать «это не дворец Путина» недостаточно. Так вот. Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так, как они в меру своего вкуса представляли, и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать... помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО «подарили», — заявил Коробко.

