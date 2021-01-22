Соавтор биографии президента рассказал, что дворец Путину «подарили олигархи». «Думаю, президент внутренне сильно поморщился»

Соавтор книги Криса Хатчинса «Путин» Александр Коробко рассказал о «дворце Путина», громкое расследование о котором недавно выпустил Алексей Навальный. В интервью телеканалу «Царьград» Коробко заявил, что это явный «чёрный пиар» российского президента.
При этом он признал факт существования дворца и даже то, что формально он мог принадлежать Путину.
«Я, как, надеюсь, вы понимаете, не смогу без предварительного согласия назвать какие-то имена. Тем не менее с самим «дворцом» темнить смысла не вижу: уж очень громко звучат обвинения, многие зрители в недоумении, и просто сказать «это не дворец Путина» недостаточно. Так вот. Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок. Так, как они в меру своего вкуса представляли, и с размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать... помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему ЭТО «подарили», — заявил Коробко.
Биограф Путина подчеркнул, что российский президент — «человек дипломатичный», и обижать олигархов отказом от дорогого подарка не стал. «Да, наверное, это диво скинули на ФСО, или кому там ещё положено, сделали режимным объектом... Подарок этот явно оказался не востребован (лично Путиным), не по вкусу, не по душе, да и воспользоваться им в личных целях — не по принципам Путина. Но было решено, что государству в хозяйстве пригодится. Ну что, Путин ещё должен был сам с этим «даром» возиться? Он ему даром не нужен, у него нет других дел? А дарителям что нужно было с этим «дворцом» делать — сносить, самим там жить?» — продолжил биограф президента. Он уверен, что в итоге власти «решат, что с ним делать» — может быть, переделают в санаторий или детский лагерь.
«Этот «дворец» явно сделан не по заказу президента, и понятно, что олигархи «перестарались». Он же, как настоящий офицер и джентльмен, их не «сливает»; это было бы не в его стиле», — заявил Коробко.
Ранее сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал расследование Навального «клюквой для сбора просмотров». «Фонтанка» подробно писала об этом фильме оппозиционера.