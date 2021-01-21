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Time показал на обложке первый рабочий день Байдена. Бейсболка Трампа валяется на полу

Журнал Time опубликовал вечером 21 января обложку своего февральского выпуска. На нем сатирически изображен первый рабочий день нового президента США.

Овальный кабинет завален бумагами, они разлетаются по всему помещению, в центре которого стоит Джо Байден. Он смотрит на полыхающее зарево в окно, занавески на котором украшены красным «T» в честь Трампа. Красная бейсболка предыдущего президента США и мегафон его сторонников валяются на полу.

Напомним, Джо Байден официально вступил в должность накануне.

Экс-президент США Дональд Трамп произнес прощальную речь, в которой осудил штурм Капитолия и пожелал удачи новой администрации. Он покинул Вашингтон, где через несколько часов началась инаугурация Байдена.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

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Комментарии (1)

Igor_VS
Там еще раскопают , что клоун Трамп еще и бумажки получал от Кремля.
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