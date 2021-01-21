Полуголый наездник, прокатившийся по Невскому на капоте, наказан рублём. Вышло недорого

В Петербурге поездку на капоте в образе нетрезвой свадебной куклы признали мелким хулиганством. Полураздетый нарушитель общественного спокойствия отделался минимальным штрафом.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, 21 января Куйбышевский райсуд рассмотрел материалы в отношении 20-летнего Акмалджона. Юного жителя Кудрово признали виновным по статье 20.1 КоАП, санкции за мелкое хулиганство предполагают как штраф от 500 до 1000 рублей, так и административный арест до 15 суток. Правонарушителя обязали заплатить 500 рублей.
Его эпатажная поездка по Невскому проспекту на «копейке» с надписью Police попала на видео. Машиной управлял 19-летний Эмкин. Он получил несколько протоколов за нарушение ПДД, машина изъята до завершения проверки. В полиции обоим пришлось извиняться.