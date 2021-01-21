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Полуголый наездник, прокатившийся по Невскому на капоте, наказан рублём. Вышло недорого

В Петербурге поездку на капоте в образе нетрезвой свадебной куклы признали мелким хулиганством. Полураздетый нарушитель общественного спокойствия отделался минимальным штрафом.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, 21 января Куйбышевский райсуд рассмотрел материалы в отношении 20-летнего Акмалджона. Юного жителя Кудрово признали виновным по статье 20.1 КоАП, санкции за мелкое хулиганство предполагают как штраф от 500 до 1000 рублей, так и административный арест до 15 суток. Правонарушителя обязали заплатить 500 рублей.

Его эпатажная поездка по Невскому проспекту на «копейке» с надписью Police попала на видео. Машиной управлял 19-летний Эмкин. Он получил несколько протоколов за нарушение ПДД, машина изъята до завершения проверки. В полиции обоим пришлось извиняться.

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Комментарии (5)

local_
Были мы в командировке в одной южной республике.Лето,жара.Узнали,что рядом пруд,где можно искупнуться. Поплавали,отдохнули и пошли обратно,футболки в руках.По дороге были атакованы камнями,которые бросала пацанва.Потом появились старшие,объяснили нам,что мы не у себя дома,полуголыми ходить нельзя.Хотите здесь жить спокойно-соблюдайте НАШИ правила.
В России гости с юга творят что хотят потому,что это им РАЗРЕШАЮТ,а по сути,потворствуют.И это воспринимается ими как слабость.
doorbal_
и главное ничьи чуйства не оскорблены. по полтинничку ( а то и по сотену) наверное занесли кому следует, и получили 20.1 коап вмето 213.1 УК
lamer
Водиле тоже досталось, кстати неплохо. Поздравляю истинных петербуржцев Акмалджона и Эмкина с правильной оценкой их действий сотрудниками ОГИБДД по Центральному району.
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