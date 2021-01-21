19-летнего жителя Кудрово задержали полицейские после того, как он, подражая свадебной кукле, проехал полуобнаженный с бутылкой шампанского на капоте. Машина была оборудована синими и красными фонарями, а на дверях была надпись Police.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 января, ролик о поездке на белом ВАЗе был выложен в Сеть в начале этой недели. Передний номер с машины был скручен, но полиция установила все обстоятельства инцидента и его участников.



За рулем «копейки» в тот вечер находился 19-летний не работающий и не учащийся Эмкин. Парня доставили в отдел Центрального района, где в отношении него составили несколько протоколов за нарушения ПДД, в том числе нарушение правил перевозки людей, наличие неисправностей на автомобиле (не работали фары), нарушение правил установки госномеров. Так как силовики усомнились в подлинности идентификационных номеров автомобиля, то «копейку» изъяли до окончания проверки. В отделе парень заявил, что «больше так не будет».

