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Полуголый на капоте с шампанским. Полиция задержала парней, которые катались по Невскому на машине с надписью Police

19-летнего жителя Кудрово задержали полицейские после того, как он, подражая свадебной кукле, проехал полуобнаженный с бутылкой шампанского на капоте. Машина была оборудована синими и красными фонарями, а на дверях была надпись Police.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 21 января, ролик о поездке на белом ВАЗе был выложен в Сеть в начале этой недели. Передний номер с машины был скручен, но полиция установила все обстоятельства инцидента и его участников.

За рулем «копейки» в тот вечер находился 19-летний не работающий и не учащийся Эмкин. Парня доставили в отдел Центрального района, где в отношении него составили несколько протоколов за нарушения ПДД, в том числе нарушение правил перевозки людей, наличие неисправностей на автомобиле (не работали фары), нарушение правил установки госномеров. Так как силовики усомнились в подлинности идентификационных номеров автомобиля, то «копейку» изъяли до окончания проверки. В отделе парень заявил, что «больше так не будет».

Накануне был задержан и автор ролика 20-летний безработный из Кудрово Акмал. Молодого человека задержали при выходе из дома и доставили для разбирательства в полицию Центрального района. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он принес свои извинения всем, кого могло напугать или поставить в опасное положение его поведение.

Ночь нарушитель провел в отделе полиции, чтобы с утра предстать перед судом.

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Комментарии (6)

Mikle776
я правильно понял, что если бы не было видео в соцсети, то их шалость прошла бы незамеченной? и я как понял они по Невскому проехали?
А сколько бы минут они смогли простоять с каким нибудь политическим плакатом около Гостинки? )
terry18
хорошо безработные Эмкин и Акмал в России живут.
AlBerkut
Голубки резвились?
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