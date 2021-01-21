«Она огромная». Адвокаты Навального подали апелляционную жалобу на его задержание

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала решение о его задержании на 30 суток 21 января. В жалобе десятки пунктов.
Как рассказала «Фонтанке» адвокат Ольга Михайлова, текст жалобы вышел «огромным», в ней 23 листа. Если вкратце, то защитники перечисляют все, что в процессе над Навальным было незаконно: применяемые судом статьи не имеют отношения к условно осужденным, заседание проходило с нарушением тайны совещания судей, в незаконном выездном судебном заседании были многочисленные нарушения права на защиту, на конфиденциальное общение, на ознакомление с материалами дела, на подготовку к защите. Кроме того, адвокаты указали на нарушения 5-й и 6-й статей Европейской конвенции в совокупности с 18-й статьей. «Мы говорим о незаконности всех этих действий и о том, что все это было сделано не в целях правосудия, а для иных целей, чтобы исключить Навального из политической жизни, лишив его свободы», — добавила Михайлова.
Жалобу рассмотрят в Московском областном суде, дата пока не назначена.
Навального задержали на 30 суток 18 января, заседание внезапно началось прямо в отделе полиции, где он провел ночь после возвращения из Берлина. Поводом послужило то, что политик не являлся на отметки к инспектору ФСИН как условно осужденный, и служба обратилась в суд с просьбой условный срок заменить на реальный — этот вопрос будет рассмотрен 2 февраля. В решении судья сослалась на статьи 46 Уголовно-исполнительного кодекса и 396, 397 и 399 Уголовно-процессуального. Первая относится только к осужденным к исправительным работам, вторая и третья регламентируют законность выездных заседаний и перечисляют список вопросов, которые могут быть на них рассмотрены. Там также нет пунктов, подходящих под ситуацию Навального. Последняя могла бы объяснить, почему на заседании выступал представитель МВД, а не ФСИН, но и там речи об условно осужденных не идет. Процесс некоторыми был оценен как «издевательство над идеей правосудия».
На следующий день после задержания, а Навального увезли в «Матросскую тишину», было выпущено новое расследование о дворце под Геленджиком, с комнатой для грязи, виноградниками, крытой хоккейной площадкой, кальянной и прочими роскошествами, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину. Двухчасовой фильм посмотрели больше 40 млн человек.