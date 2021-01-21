Президент Финляндии рассказал Путину о влиянии ареста Навального на отношения России и ЕС

Спустя четыре дня после задержания оппозиционного политика Алексея Навального президенту Финляндии Саули Ниинистё удалось обсудить ситуацию по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Своё желание пообщаться с главой РФ он высказывал ещё 18 января.
«Президенты говорили об аресте Алексея Навального и его последствиях для отношений между европейскими странами и Россией, — говорится в заявлении канцелярии главы Финляндии 21 января. — Кроме того, президенты продолжили обсуждение отношений сверхдержав и контроля над вооружениями, которое вели накануне Нового года».
Как уточняет Yle, на встрече с журналистами глава Суоми не стал раскрывать детали беседы с Путиным. На сайте Кремля на момент публикации сообщение о телефонном разговоре с президентом Финляндии и вовсе не опубликовано.
Ранее Ниинистё осудил преследование Навального и заявил, что ждёт связи с Путиным, чтобы обсудить происходящее. «Нет никаких юридических оснований для его задержания», — сказал тогда он.
20 января также стало известно, что Европарламент собирается потребовать от Евросоюза ввести новые санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального.