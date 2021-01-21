FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Президент Финляндии рассказал Путину о влиянии ареста Навального на отношения России и ЕС

Спустя четыре дня после задержания оппозиционного политика Алексея Навального президенту Финляндии Саули Ниинистё удалось обсудить ситуацию по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Своё желание пообщаться с главой РФ он высказывал ещё 18 января.

«Президенты говорили об аресте Алексея Навального и его последствиях для отношений между европейскими странами и Россией, — говорится в заявлении канцелярии главы Финляндии 21 января. — Кроме того, президенты продолжили обсуждение отношений сверхдержав и контроля над вооружениями, которое вели накануне Нового года».

Как уточняет Yle, на встрече с журналистами глава Суоми не стал раскрывать детали беседы с Путиным. На сайте Кремля на момент публикации сообщение о телефонном разговоре с президентом Финляндии и вовсе не опубликовано.

Ранее Ниинистё осудил преследование Навального и заявил, что ждёт связи с Путиным, чтобы обсудить происходящее. «Нет никаких юридических оснований для его задержания», — сказал тогда он.

20 января также стало известно, что Европарламент собирается потребовать от Евросоюза ввести новые санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального.

После возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального его немедленно арестовали на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм про «дворец Путина» (в Кремле его достоверность отвергают). Один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению Навального, должны быть введены санкции. Среди них в том числе миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, глава ВТБ Андрей Костин и телеведущий Владимир Соловьев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Serg_I
А чего не приехал к нам соседский президент? Чтобы "с глазу на глаз" поговорить...
perekuz
"Ай, Моська, знать, она сильна, что лает на слона" И.А Крылов.
Владислав М
Может хоть запад вразумит царя дворца.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний