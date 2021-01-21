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Три бригады теплоэнергетиков всю ночь чинили трубу на Кораблестроителей. К утру закончили

Еще семь метров трубы заменили теплоэнергетики в Василеостровском районе Петербурга к утру 21 января. Ее уже подключили к котельной.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», работы полностью окончены к шести утра. У дома 30 на улице Кораблестроителей поменяли семь метров дефектной трубы. На месте трудились три бригады.

Теплосеть лопнула накануне днем, как раз после окончания ремонта на соседнем куске той же трубы. С начала года сети в городе рвались 300 раз. Почему это хорошо, читайте в материале «Фонтанки».

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