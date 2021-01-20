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Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального

Европарламент собирается потребовать от Евросоюза ввести новые санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального. Об этом 20 января пишет Der Spiegel со ссылкой на проект резолюции Европарламента.

Как сообщает издание, новые санкции грозят физическим и юридическим лицам, связанным с решением об аресте Навального. Также ограничения собираются ввести против российских олигархов, членов ближнего круга Владимира Путина и «медиа-пропагандистов».

19 января в меморандуме «Газпрома» появилась информация, что компания не исключает приостановку или полную отмену строительства «Северного потока-2». При этом в газовом монополисте позже уточнили, что компания все же собирается достроить газопровод, несмотря на «сильное санкционное давление».

После возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального его немедленно арестовали на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм про «дворец Путина» (в Кремле его достоверность отвергают). Один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению Навального, должны быть введены санкции. Среди них, в том числе, миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, глава ВТБ Андрей Костин и телеведущий Владимир Соловьев.

«Северный поток-2» создается для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. Конгресс США в декабре принял законопроект, еще не подписанный президентом Дональдом Трампом, который расширяет санкции в отношении «Северного потока — 2» на услуги по сертификации трубопровода и страхование судов-трубоукладчиков.

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Комментарии (11)

Piter Russo
Навальный стал тузом в рукаве американцев по остановке северного потока что ли?
Djnyana
Полностью поддерживаю Европарламент!
yar_5e4cc335310b6
Ну Европарламент не имеет полномочий что то запрещать. Это скорее европейская говорильня. Но вот как барометр настроений в Евросоюзе-показатель вполне. А там очень чутко реагируют на настроения избирателей.
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