Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста Навального

Европарламент собирается потребовать от Евросоюза ввести новые санкции против России и остановить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального. Об этом 20 января пишет Der Spiegel со ссылкой на проект резолюции Европарламента.
Как сообщает издание, новые санкции грозят физическим и юридическим лицам, связанным с решением об аресте Навального. Также ограничения собираются ввести против российских олигархов, членов ближнего круга Владимира Путина и «медиа-пропагандистов».
19 января в меморандуме «Газпрома» появилась информация, что компания не исключает приостановку или полную отмену строительства «Северного потока-2». При этом в газовом монополисте позже уточнили, что компания все же собирается достроить газопровод, несмотря на «сильное санкционное давление».
После возвращения в страну оппозиционера Алексея Навального его немедленно арестовали на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм про «дворец Путина» (в Кремле его достоверность отвергают). Один из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал список людей, против которых, по мнению Навального, должны быть введены санкции. Среди них, в том числе, миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович, председатель ВЭБ Игорь Шувалов, глава ВТБ Андрей Костин и телеведущий Владимир Соловьев.