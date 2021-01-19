«Газпром» допускает приостановку или отмену «Северного потока — 2» из-за политической ситуации

«Газпром» может приостановить или полностью отменить проект трубопровода «Северный поток — 2» из-за рисков, связанных с изменением политической ситуации. Об этом 19 января сообщается в проспекте к размещению евробондов компании.

«Газпром» отмечает, что изменение политической ситуации в разных регионах приводит к напряжению между странами, изменению позиций иностранных партнеров компании и регуляторов по отношению к различным аспектам проектов.

«В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — цитирует документ ТАСС.