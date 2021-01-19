«Газпром» допускает приостановку или отмену «Северного потока — 2» из-за политической ситуации

«Газпром» может приостановить или полностью отменить проект трубопровода «Северный поток — 2» из-за рисков, связанных с изменением политической ситуации. Об этом 19 января сообщается в проспекте к размещению евробондов компании.
«Газпром» отмечает, что изменение политической ситуации в разных регионах приводит к напряжению между странами, изменению позиций иностранных партнеров компании и регуляторов по отношению к различным аспектам проектов.
«В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — цитирует документ ТАСС.
При этом Кремль не раз заявлял, что нацелен на финализацию и запуск «Северного потока — 2».
Ранее стало известно, что оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство на одной из двух ветвей газопровода в июне 2021 года.
46-й президент США Джо Байден может рассмотреть вопрос о приостановке санкций в отношении «Северного потока — 2». Его консультант по иностранным делам Николас Бернс уверен, что это позволит новой администрации Белого дома «разрядить» обстановку и договориться с Германией и другими странами, причастными к проекту.