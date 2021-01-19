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«Газпром» допускает приостановку или отмену «Северного потока — 2» из-за политической ситуации

«Газпром» может приостановить или полностью отменить проект трубопровода «Северный поток — 2» из-за рисков, связанных с изменением политической ситуации. Об этом 19 января сообщается в проспекте к размещению евробондов компании.

«Газпром» отмечает, что изменение политической ситуации в разных регионах приводит к напряжению между странами, изменению позиций иностранных партнеров компании и регуляторов по отношению к различным аспектам проектов.

«В некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта», — цитирует документ ТАСС.

При этом Кремль не раз заявлял, что нацелен на финализацию и запуск «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство на одной из двух ветвей газопровода в июне 2021 года.

46-й президент США Джо Байден может рассмотреть вопрос о приостановке санкций в отношении «Северного потока — 2». Его консультант по иностранным делам Николас Бернс уверен, что это позволит новой администрации Белого дома «разрядить» обстановку и договориться с Германией и другими странами, причастными к проекту.

«Северный поток — 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. Конгресс США в декабре принял законопроект, еще не подписанный президентом Дональдом Трампом, который расширяет санкции в отношении «Северного потока — 2» на услуги по сертификации трубопровода и страхование судов-трубоукладчиков

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Комментарии (13)

Савва Морозов
гы-гы "ссылка на проспект размещения евробондов" - дело Псаки живёт и побеждает. ссылаются уже на рекламный буклет, где, с таким же успехом пишут про вероятность попадания молнии.
СП-2 уже построен - 2,6 км до Германии проложили до Нового года. Осталось 120 км до Дании, но не хотят - пёс с ними. Только хотят, но играют в салочки.
Весь этот шум - жалкие потуги не рвать волосы.
А Дойче Велле, у нас, как всегда переводят, как хотят (на ЭМ).
piterez
Вот Вам и цена Навального... Кто бы мог подумать, что отравление и задержание Навального не оставят последствий для экономики РФ. Путинская мафия теперь с каждым днем будет ощущать сокращение доходов, а особенно олигархи почувствуют потери из-за противостояния между Путиным и Навальным. Вопрос теперь - как устранить или заменить действующего президента на кого-то другого? Ждать осталось недолго, ведь терпение у всех не бесконечное...
footballer13
Никуда Германия без этого газа не денется. Они своими руками похерили себе сначала угольную, а затем атомную энергетику. А промышленность - одна из крупнейших даже не в Европе, а в мире - никуда не делась.
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