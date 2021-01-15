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Handelsblatt: Байден рассмотрит приостановку санкций против «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта российского газопровода могут быть приостановлены.

«Европейцы должны приостановить строительство «Северного потока-2», а американцы — действие санкций», — цитирует 15 января издание Handelsblatt заявление Николаса Бернса, который консультирует Джо Байдена по иностранным делам.

По его словам, вопрос о снятии санкций был предложен для рассмотрения 46-му президенту США. Бернс уверен, что это позволит «разрядить конфликт». Он полагает, что такой шаг позволил бы новой администрации США договориться с Германией и другими странами, причастными к проекту.

Представитель Nord Stream 2 AG в комментарии Handelsblatt уточнил, что компания до конца января или начала февраля определит, когда начать укладку труб.

Накануне Bloomberg сообщил, что Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей в первой половине 2021 года.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего, например, швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против «Северного потока-2». Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
дык, кнутом не получилось - достали пряник.
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