Handelsblatt: Байден рассмотрит приостановку санкций против «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта российского газопровода могут быть приостановлены.
«Европейцы должны приостановить строительство «Северного потока-2», а американцы — действие санкций», — цитирует 15 января издание Handelsblatt заявление Николаса Бернса, который консультирует Джо Байдена по иностранным делам.
По его словам, вопрос о снятии санкций был предложен для рассмотрения 46-му президенту США. Бернс уверен, что это позволит «разрядить конфликт». Он полагает, что такой шаг позволил бы новой администрации США договориться с Германией и другими странами, причастными к проекту.
Представитель Nord Stream 2 AG в комментарии Handelsblatt уточнил, что компания до конца января или начала февраля определит, когда начать укладку труб.
Накануне Bloomberg сообщил, что Nord Stream 2 AG планирует завершить капитальное строительство на одной из двух ветвей в первой половине 2021 года.