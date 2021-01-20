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Петербургский суд не стал разделять кузьмоловского депутата с начальником. Остаток зимы он проведёт в СИЗО

Депутат Кузьмоловского поселения Николай Дабужинскас в Петербурге арестован по уголовному делу о взятке. По версии следствия, в своих требованиях он был в десять раз скромнее начальника, но сохранить относительную свободу это не помогло.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 20 января Приморский райсуд заключил Дабужинскаса под стражу до 12 марта. Ранее на такой же срок в СИЗО определили главу Кузьмолово Виктора Воронина. Обоим вменяют получение взятки от руководителя компании «Аква Норд-Вест» за помощь с бизнесом.

По данным следствия, Николай Дабужинскас во время работы в должности главы муниципального образования положил в карман 200 тысяч за общее покровительство, Виктор Воронин получил вознаграждение ремонтом своего дома почти на 1,9 млн рублей.

Главу Кузьмоловского поселения Воронина и его заместителя, муниципального депутата Дабужинскаса, задержали накануне. Во время обысков в доме последнего нашли три пистолета с боеприпасами, пишет 47news. Свидетели заявили, что получали угрозы физической расправы.

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