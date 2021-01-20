Джо Байден вступил в должность президента США. Госдеп вместо Майкла Помпео возглавит Энтони Блинкен. Новым хозяином самого обеспеченного министерства обороны на планете станет Ллойд Остин. Новые проводники воли Капитолия на международной арене уже успели рассказать, какой они видят Россию и её роль. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, американист Дмитрий Суслов рассказал «Фонтанке», что говорят о будущем первые цитаты визави Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.



Фото: из личного архива Дмитрия Суслова

- Кандидат на пост главы Пентагона генерал Армии США, 68-летний афроамериканец Ллойд Джеймс Остин III считает, что «сдерживание России» - главная цель в вопросах безопасности США. Первый вопрос простой: разве мог ставленник Байдена, то есть президента от Демпартии, сказать что-то другое?

- Нет, не мог. Но одновременно Остин сказал, что и Китай тоже представляет угрозу. Руководство администрации Байдена рассматривает Россию как первоочередную, здесь и сейчас, геополитическую и идеологическую угрозу. Россия – геополитический и идеологический противник США. В моменте Россия представляется им как более опасная угроза. А Китай представляется «стратегический угрозой». Гораздо более опасной, чем Россия, - но в перспективе. Но борьба с Россией будет приоритетом администрации Байдена. В принципе заявления Остина и Блинкена свидетельствуют о том, что политика США при Байдене по России и Китаю будет отличаться преемственностью. Политика сдерживания не будет отменена. Она будет дополнена, будет более комплексной. Если администрация Трампа фокусировалась на военном сдерживании, то администрации Байдена помимо военного будет действовать с помощью мягкой силы, союзников сдерживать Россию и Китай. То есть нас ждёт комплексное и гибридное сдерживание.



- Остин назвал КНР «наибольшим приоритетом» из-за его подъема и «масштаба военной модернизации». Это значит, что новые ракеты дяди Сэма в Тихом океане появятся раньше, чем у европейских границ РФ?

- Азия с точки зрения военной инфраструктуры США будет действительно главным приоритетом, вне зависимости от администрации. Военная политика Китая – стратегическая военная угроза для Америки. Другое дело, что администрация Байдена навряд ли будет педалировать наращивание военной инфраструктуры в Азии. Но она совершенно точно не будет свёртывать там свои базы. Политика военного противостояния с КНР будет продолжена. Политика Байдена будет не в минус, а в плюс к политике администрации Трампа. К военному противостоянию добавятся невоенные элементы сдерживания Китая. Что же касается ракет, то пока предсказать, где американцы их попытаются разместить раньше, невозможно. Это будет зависеть от американских оценок военного поведения Москвы и Пекина. Если США придут к выводу, что Россия размещает ракеты средней дальности наземного базирования в европейской части РФ до США, вопреки обещаниям не делать это первыми, то тогда ракеты США сперва появятся в Европе. Если такой уверенности про РФ у них не будет, то тогда сперва новые ракеты появятся в Азии.



I am enormously grateful for the service and the sacrifices of those who broke barriers before me—and although I may be the first African American Secretary of Defense, it’s my hope that I won’t be the last. pic.twitter.com/cT3fU6whmE — Lloyd Austin (@LloydAustin) January 12, 2021

- До сих пор США не реагировали на призывы Путина не тащить новое оружие в Старый Свет. Тишина была при Трампе…

- Они и будут молчать. Военная область менее приоритетна для администрации Байдена. Но это не значит, что они откажутся от прежних оценок и действий. Почему выгоднее молчать в ответ? Потому что США в целом, вне зависимости от администрации, считают, что Россия уже разместила ракеты средней дальности наземного базирования. Они от этой оценки не откажутся и после Байдена.

- Остин выступает за укрепление потенциала союзников «по борьбе с запугиванием» и «организацию должных последствий за злонамеренные действия». Можете перевести эти слова на русский? Кого Москва «запугивает» из союзников США, что есть «должные последствия»?

- Под запугиванием США и Остин понимают страны ЕС. В первую очередь Польшу и страны Балтии, но и Украину, и Грузию. Под запугиваниями Остин понимает кибероперации, в проведении которых США обвиняет РФ. А во-вторых, это обвинения в применении так называемой доктрины «ядерной эскалации ради де-эскалации». Что в случае чего, Россия будет готова нанести ядерный удар в своём непосредственном соседстве. Соответственно, приписываемые России ракеты средней дальности, - в первую очередь российское тактическое ядерное оружие, не стратегическое, о котором Остин тоже говорил, - это то, что США преподносят как запугивание соседей Москвой и стран НАТО в ЕС.



Как минимум нам это говорит о том, что после договора СНВ-III, нового договора СНВ-IV уже не будет. Администрация Байдена будет, так же как и администрация Трампа, настаивать на том, что любой будущий российско-американский договор по ядерным вооружениям должен включать в себя сокращение российского арсенала нестратегического ядерного оружия. Россия на это не пойдёт. Стало быть, про договор СНВ-IV можно забыть в принципе. США пере подтвердят обязательства в отношении ЕС по обороне.

- «Крайне важно, чтобы мы вместе с союзниками поддерживали внушающие уверенность в их боеготовности обычные и ядерные силы, чтобы обеспечить наиболее эффективное сдерживание российской агрессии», - сказал Остин. Это лишь такой сигнал ЕС и НАТО, что «мы вас не бросим», или это трактуется шире?

- Это сигнал, что военное присутствие США сохранится. Никакого вывода ядерного оружия из Европы со стороны США не произойдёт. Планы по военной инфраструктуре не свернут. И я бы трактовал это как анонс ещё больших обязательств по сравнению с администрацией Трампа, потому что прежняя администрация в лице президента на уровне риторики увязывала военную поддержку США с тем, платят европейцы за это или не платят. Администрация Байдена будет давить на европейцев по оборонным расходам. Это не исчезнет. Но Байден будет заявлять о том, что военная поддержка Европы будет безусловной. То есть в конечном итоге поддержка не будет зависеть от того, выполняет Германия свои обязательства о тратах на военные нужды 2% своего ВВП или не выполняет.



- Что касается известной проблемы с договором о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), действие которого истекает 5 февраля, то Остин повторил слова Байдена – «будем продлять». А зачем это нужно новой американской администрации? Прежняя была готова похоронить и это наследие сближения времён перестройки.

- С продлением согласны и администрация Байдена, и Кремль, и это, наверное, единственный вопрос, по которому оценки совпадают абсолютно. Этот договор – сохранение предсказуемости, контроля над вооружениями. СНВ-III необходим для недопущения полного политико-правового вакуума в области ядерных отношений между нашими странами.Следующего СНВ не будет. И надо договариваться о фундаментально новой архитектуре поддержания стабильности контроля над вооружениями. То предложение, которое Россия передала ещё администрации Трампа, где описано российское видение дальнейшей системы контроля, как раз такой комплексный подход и предполагает. Там речь про создание множественных режимов, касающихся всех аспектов, которые влияют на стратегическую стабильность.



И Россия, и США согласны, что, несмотря на наши разногласия о том, что дальше продлевать СНВ-III необходимо, чтобы сохранить нынешние ограничения, нынешние меры транспарентности, получить запас времени для ведения новых переговоров. Да, переговоры будут трудными, да у нас масса разногласий, но продление нам в идеале даст пять лет для того, чтобы эти переговоры вести. А если договор не будет продлён, то даже проведение новых переговоров окажется под вопросом.

- Тем временем будущий глава госдепа Энтони Блинкен на вопросы сенаторов по ПРО заявил, что с трудом себе представляет ограничение амбиций США в этом вопросе. То есть вопрос ПРО в Европе не может быть элементом торга по СНВ, или каким то другим общим проблемам?

- Нет, не может. Администрация Байдена соглашается продлять СНВ-III без предварительных условий. Вопрос ПРО станет проблемой по контролю над вооружениями после СНВ. Россия уже заявила, что заинтересована в ограничении ПРО. А США уже заявили, что для них это неприемлемо. И ничего нового тут нет. Администрация Барака Обамы тоже отказывалась принимать любые ограничения на противоракетную оборону. Россия после СНВ будет настаивать на ограничении ПРО, а США - на ограничении российского нестратегического ядерного оружия. В итоге мы к какому-то компромиссу в этих «неприемлемых» требованиях придём, но это будет очень тяжело.



Among my parents and grandparents are immigrants, refugees, a Holocaust survivor. For them and many others, America was the last best hope on earth. Their stories inspired me to serve.



America at its best is why I’m here—that’s what I hope to help restore for future generations. pic.twitter.com/fowgaesMQC — Antony Blinken (@ABlinken) December 14, 2020

- «Деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности», — сказал кандидат на пост главы Пентагона. Илона Маска призовут на службу? Теперь мы узнаем, кто дырявил МКС?

- Это заявление, которое говорит о том, что США рассматривают Россию и Китай как стратегических противников, деятельность которых вызывает у Вашингтона озабоченность буквально везде. В любых регионах, в любых средах. В воздухе, на земле, под землёй, в воде и в космосе. Поскольку Россия и США «враги», то озабоченность - везде. В космосе же начинается новая гонка вооружений. Милитаризация космоса идёт по полной программе. США стремятся там получить доминирующие позиции. Россия и Китай против этого возражают. И само стремление России и Китая совершенствовать противокосмические вооружения вызывают у США озабоченность и протест.

- То есть объятия Путина и Си Цзиньпина будут более тесными?

- Да. Здесь нет никаких изменений. Акценты политики двойного сдерживания России и Китая будут расставлены чуть иначе. Если Трамп всячески подчёркивал, что Китай – «главный враг», то у администрации Байдена Китай – «главный стратегический враг». Конечно же, Россия и Китай в результате будут укреплять свой двустороннее сотрудничество, в том числе в военной сфере.

- «Буду поощрять усилия по противостоянию всему спектру ракетных угроз, а также ускоренную разработку потенциала перехвата для обороны от гиперзвуковых ракет», - заявил Остин Сенату. Переживания Владимира Путина, что Запад не реагирует на наши гиперзвуковые ракеты, услышаны?

- Это заявление Остина пока из области фантастики. У США не всё получается в части перехвата и обыкновенных классических межконтинентальных стратегических ракет, которые летают по баллистической предсказуемой траектории. Гиперзвуковые ракеты летают быстрее и по изменяющейся траектории, как гиперзвуковые планирующие ракетные комплексы. Даже в перспективе нет технологий, которые позволяют их перехватывать в принципе. Поэтому пока Остин занимается тем, что называется wishfulthinking. То есть выдаёт желаемое за действительное. Очевидно, что в США ведутся научно-технические и конструкторские изыскания по придумыванию такой системы ПРО, которая будет способна перехватить гиперзвуковые ракеты. Может, лет через 50 и создадут. Но пока это всё из области научной фантастики.

- То есть это тот самый козырь, который будет помогать Кремлю в переговорах?

- Да. Но думаю, что США сами раньше создадут свои гиперзвуковые ракеты. А одновременно они будут заниматься соответствующей обороной. Это всё неизбежно. Но это очень трудоёмко, очень дорого, очень долго и неэффективно.

- Снова в США говорят про некие кибератаки. «ФБР и Агентство национальной безопасности приписали эту деятельность России. Если это действительно так, Россию следует привлечь к ответственности», — заявил Остин. Ждём закрытия популярных сервисов, чтобы нам оттуда не прилетели вражеские «цифровые снаряды»?

- Одной из самых главных задач американского политического истеблишмента в период администрации Байдена будет установление политического контроля над технологическими компаниями и социальными сетями, использование этих интернет-платформ и соцсетей в политической борьбе как против внутренних оппонентов, так и против внешних. События последних нескольких лет продемонстрировали, насколько важным политическим ресурсом являются соцсети. Именно они позволили Дональду Трампу победить в 2016 году. Именно они являлись главным способом коммуникации Трампа со сторонниками в период его президентства, ведения им политической борьбы. Не случайно одним из первых шагов после событий в Капитолии 6 января стало отключение аккаунтов и для Трампа и, что самое интересное, для многих его сторонников. Аккаунты отключили у десятков тысяч американцев. Это говорит о наступлении нового маккартизма, «Маккартизм 2.0». Неподвластность соцсетей неприемлема для политической элиты. Это источник угрозы - появления нового Трампа, повторения 2016 года, то есть победы несистемного кандидата. Контроль над соцсетями - колоссальный властный ресурс. Он позволит элите оставаться у власти без проведения необходимых политических реформ. Можно будет укреплять свою власть через репрессии в сети несистемного электората, вместо того, чтобы преодолевать глубинные американские проблемы. Соцсети будут использовать и против внешних врагов. Американская элита дала понять, что рассматривает внутренних и внешних врагов в связке. Не случайно Нэнси Пелоси и Хиллари Клинтон заявили о необходимости создания новой комиссии Конгресса по расследованию связей Трампа и Путина. Трамписты объявлены внутренними врагами, а Россия представляется как внешний патрон и покровитель внутренних врагов. Точь в точь как в период маккартизма. Только тогда сторонники левых взглядов были внуренними врагами, а СССР были их внешним покровителем. Для России в этой ситуации первоочередной задачей является установление цифрового суверенитета. Как бы громко это не звучало. Иначе российское население и российские граждане попадут в такое же положение, в котором сегодня оказались сторонники Трампа внутри США. Да, цифровой суверенитет. Да, создание собственных систем цифровых. Да, законы Яровой, и прочее и прочее.

- Алексей Навальный в этом смысле льёт воду на мельницу отключения YouTube?

- Стратегически - да. Не думаю, что руководство РФ пойдет на столь радикальный шаг в краткосрочной перспективе, но усиливать контроль над тем, что смотрит наше общество в интернете, - будут, вне всякого сомнения.

- Новый глава Госдепа высказался по другим принципиально важным в недавнем прошлом для Кремля вещам. «Северный поток-2» будут топить и дальше. Можем уже про него забыть?

- Это говорит о том, что США при Байдене, несмотря на стремление улучшать отношения с Берлином и больше слушать союзников по вопросам сдерживания России, будут продолжать прежнюю политику. Блинкен открытым текстом сказал, что они будут убеждать европейцев и немцев, но если они не прислушаются, то последуют «дальнейшие шаги». Под этим подразумеваются новые и новые санкции. Поэтому, достроят «Северный поток 2», или нет, сказать на сегодняшний день нельзя. Это будет зависеть от чувствительности и России, и ЕС, и Германии к этим санкциям. Кстати говоря, после того, как администрация Трампа успела ввести новый пакет санкций против судов, которые достраивают газопровод, впервые Газпром заявил, что может от проекта отказаться. Наверное,американские санкции против этой трубы сейчас достигают какой-то критической массы. Издержки от проекта могут превысить выгоды как для ФРГ, так и для РФ. Блинкен дал понять, что санкции будут наращивать.

- С Ираном будут договариваться, если Тегеран свернёт ядерную программу, дал понять Блинкен. Здесь что выгоднее России, и насколько она игрок в сделках с режимом аятолл?

- Россия - безусловный игрок. Реализация мирной атомной программы Ирана, дообогащение урана происходит в сотрудничестве с Россией и Росатомом. Россия постоянный участник Совбеза ООН, голос, который необходим для возвращения к «ядерной сделке». Россия – участник шестисторонних переговоров. Судя по всему, администрация Байдена готова вернуться к переговорам с Тегераном без попыток добиваться от Ирана уступок по другим интересующим США вопросам, как то ракетная программа, или поддержка Хезболлы и Хамас. И это создаёт позитивнее предпосылки для возвращения к СВПД либо в изначальном виде, либо в каком-то промежуточном. Думаю,что для России это выгодно.

- Блинкен раскритиковал Турцию за покупки С-400. А что может вообще Вашингтон предпринять в отношении Эрдогана?

- Отношения испортятся, станут ещё более напряжёнными. Администрация Байдена ни коим образом не ослабит давление на Турцию по С-400. Более того, новая администрация усилит давление на Турцию по вопросам демократии и прав человека, по вопросам поведения Турции в регионе, прежде всего в отношении курдов - и в Сирии, и в Ираке. В результате отношения будут ещё более напряжёнными. Для России это большой плюс. Это усилит ее позиции на Ближнем Востоке, укрепит российско-турецкое сотрудничество.

- И Блинкен, и Остин выступили за продолжение военных поставок Украине. В свете складывающейся картины мы можем прогнозировать рост этого сотрудничества, или Украина пока остаётся за бортом наращивания усилий США, как они говорят, по «сдерживанию России»?

- На мой взгляд, Украина станет одним из главных приоритетов Байдена на постсоветском пространстве. Поддержка Украины во всех смыслах усилится.

Новая администрация будет демонстрировать более скоординированный и целостный подход. При Трампе там был Джулиани, который занимался какой-то своей политикой вместе с Трампом. С другой стороны, было глубинное американское государство в лице Госдепа, которые проводило свою политику. Администрация Байдена не откажется от поставок вооружений на Украину. Думаю,что администрация Байдена назначит спецпосланника по Украине, который будет настаивать на участии в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе в том, или ином виде. Либо путём прямого присоединения к «нормандскому формату», либо путём создания дополнительного формата, где будут общаться с США. Это усложнит усилия России, чтобы заставить Украину выполнять минские соглашения. В целом поддержка администрации Байдена Украины против России существенно укрепится.

- Про членство Украины в НАТО ни слова, а вот про Грузию сказал. «Если страна типа Грузии способна выполнять требования членства и если она может внести вклад в нашу коллективную безопасность, то, да, дверь [NATO] должна быть открытой», - сказал Блинкен. При новой администрации Кавказу остыть не получится, ведь количество активных игроков прибавляется?

- Я думаю, что и по Грузии это было сказано для красного словца. Грузия в принципе гораздо менее проблемная страна для США, по сравнению с Украиной, в том числе и в части членства в НАТО. Из-за Крыма, из-за ситуации в Донбассе. Всё-таки в Грузии горячей войны сейчас нет. А на территории Украины есть. Конфликт с Россией у Украины гораздо интенсивнее, нежели чем у Грузии. Но, опять-таки, Байден не сказал ничего нового. То, что США поддерживают членство Грузии в НАТО, но только когда она будет готова. Это традиционная американская позиция ещё со времён администрации Буша- младшего. Переводя на русский, это означает «никогда». Они будут кормить Тбилиси обещаниями. Они будут говорить и «привилегированном партнёрстве», «самом привилегированном партнёрстве», «привилегированнейшем партнёрстве». Будут «интенсифицировать» сотрудничество Грузии с НАТО. Но предоставлять обязательства Грузии по пятой статье северо-атлантического договора они не будут.

- В других бывших советских республиках США становится больше? Молдова, средняя Азия?

- Они везде будут проводить более активную риторику, дипломатию и политику, чем при Трампе. Но эти действия будут носить преимущественно риторико-дипломатический характер, поскольку количество реальных инструментов у США в целом ограничено.

- Сергею Лаврову можно посочувствовать? Его ждут тяжёлые годы?

- Безусловно. Я думаю, что ближайшие четыре года будут худшими годами для российско-американских отношений, не только из-за того, что они будут куда более конфронтационными при Байдене, чем при Трампе. А ещё и потому, что укрепятся трансатлантические отношения в краткосрочной перспективе, и свобода манёвра для российской внешней политики в Европе будет куда меньше. Никаких новых «инициатив Макрона» в период администрации Байдена мы, скорее всего, не услышим.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»