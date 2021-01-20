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Сдерживать с открытой дверью. Кандидат на пост главы Пентагона рассказал, что думает о России

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что необходимо сдерживать Россию, одновременно с этим избегая опасной эскалации и оставляя дверь открытой для большего сотрудничества.

«Главной целью отношений США и РФ в области безопасности должно быть сдерживание России от действий против жизненных интересов США, в том числе и путем защиты наших союзников от военной агрессии, укрепления потенциала наших партнеров по борьбе с запугиванием и организации должных последствий за злонамеренные действия», — цитирует 20 января РИА «Новости» выступление Остина в Конгрессе.

Для сдерживания нужны как ядерные, так и обычные вооружения. «Крайне важно, чтобы мы вместе с союзниками поддерживали внушающие уверенность в их боеготовности обычные и ядерные силы, чтобы обеспечить наиболее эффективное сдерживание российской агрессии», — заявил Остин в показаниях сенату. РФ в прошлом неоднократно отвергала обвинения США в агрессивном поведении.

Россия и ее нестратегическое ядерное оружие, по словам Остина, представляет в Европе наибольший риск, и для сдерживания нужна комплексная стратегия, включающая различные министерства и ведомства США, союзников и частный сектор. «Российская угроза продолжает развиваться в направлении, которое сочетает «жесткую» и «мягкую» силу путем использования гибридной тактики. Операции, включающие такую тактику, многослойные и сложные, они направлены на выстраивание российского влияния по всему миру», — говорится в показаниях Остина Конгрессу.

Кроме того, он отметил, что продление СНВ-3 соответствует интересам США, при этом США нужна ускоренная разработка ПРО, включая перехватчики гиперзвуковых ракет. Что касается кибератак, если за ними стоит Москва, её нужно привлекать к ответственности, считает Остин. Он поддерживает предоставление Украине оружия, но не в большем объеме, чем прежде.

Кандидат на пост главы Пентагона беспокоится из-за влияния России и Китая в Арктике и считает серьёзной угрозу с их стороны в космосе. Однако, хотя основные вызовы США бросают и КНР, и РФ, главным приоритетом он считает Пекин.

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