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На Гаванской автомобили раскидало так, что встали трамваи, а на 8-й Советской собрался компактный «паровозик»

Покрытые снежной кашей дороги в Петербурге все никак не даются автомобилистам 20 января. В центре города водители сообразили «паровозик» на троих, а на Васильевском острове «пригласили» в качестве зрителей трамваи.

Как сообщает в телеграм-канале «Мегаполис», два легковых автомобиля столкнулись на Гаванской улице около дома 41. Одну машину от удара отбросило к краю проезжей части, и вторая с вывернутым колесом осталась стоять на трамвайных путях, из-за чего трамваи встали в оба направления.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», по Гаванской улице ходят два маршрута: 6-й и 40-й. Из-за ДТП они задерживаются уже час — с 13:20. Поврежденный автомобиль пока не могут убрать с путей.

На 8-й Советской улице, у дома 23, немногим ранее столкнулись три автомобиля, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Они собрались в «паровозик» цветов немецкого флага, перегородив один ряд.

Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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