Покрытые снежной кашей дороги в Петербурге все никак не даются автомобилистам 20 января. В центре города водители сообразили «паровозик» на троих, а на Васильевском острове «пригласили» в качестве зрителей трамваи.



Как сообщает в телеграм-канале «Мегаполис», два легковых автомобиля столкнулись на Гаванской улице около дома 41. Одну машину от удара отбросило к краю проезжей части, и вторая с вывернутым колесом осталась стоять на трамвайных путях, из-за чего трамваи встали в оба направления.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», по Гаванской улице ходят два маршрута: 6-й и 40-й. Из-за ДТП они задерживаются уже час — с 13:20. Поврежденный автомобиль пока не могут убрать с путей.