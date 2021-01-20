Цены на «вторичку» моложе 10 лет выросли за год в Петербурге на 28%. Хрущевки и брежневки отстают, но не намного

Цены на вторичном рынке жилья Петербурга в 2020 году выросли в пределах 28% в зависимости от типа жилья. По данным агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), больше всего (на 25–28%) подорожали самые ликвидные квартиры — в домах, построенных в течение последних 10 лет. Однокомнатные и двухкомнатные хрущевки и брежневки прибавили в цене от 10 до 22% в зависимости от локации.

— 2020 год был очень интересным в плане тенденций, которые менялись ежеквартально и порой в противоположную сторону, — рассказал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Так, первый квартал прошел спокойно и по количеству сделок, и по ценам. Во втором квартале из-за режима самоизоляции мы наблюдали сокращение количества продаж и даже некоторое снижение цен. Но уже в третьем квартале спрос вернулся на уровень начала года, а в четвертом отмечен рост количества сделок на треть к предыдущему кварталу.

Как отмечают аналитики, в 2020 году на вторичном рынке доля сделок с квартирами в новых (возраст до 10 лет) кирпичных и кирпично-монолитных домах выросла до 55,8%, а в старых панельных, кирпичных и сталинках — сократилась. В структуре спроса продолжила снижаться доля комнат, которым покупатели теперь предпочитают студии (доля в спросе 21,8%). Традиционно треть спроса составляют однокомнатные, 20,8% — двухкомнатные квартиры.

Топ самых востребованных объектов в 2020 году возглавили студии во Всеволожском районе (11,4% от общего объема спроса), на втором месте расположились однокомнатные квартиры в этом же районе (7,6%). Замыкают топ-3 «однушки» в домах «новой вторички» Приморского района (3,3%), за ними следуют студии в этой же локации (2,8%). Практически столь же популярны студии (2,4%) и однокомнатные квартиры (2,2%) в Красносельском районе — здесь также речь идет о домах, сданных не более 10 лет назад.