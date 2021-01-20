Миронов объявил об объединении «Справедливой России» с «Патриотами России» и партией «За правду» Захара Прилепина

«Конечно, мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге в преддверии выборов в Госдуму, но главное не это. Главное — изменение хода истории в стране. Мы за 30 лет нахлебались либеральных идей и рецептов, мы нахлебались опыта жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своим путем. Идеи левые имеют огромную популярность», — цитирует Znak.com Миронова. По словам политика, все левые патриотические силы в России должны объединиться.

Лидер думской фракции эсеров Сергей Миронов объявил об объединении «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду». Об этом он заявил журналистам 20 января во время пресс-подхода в Государственной думе.

После объединения новая партия будет называться «Справедливая Россия — За правду», уточняет РИА Новости со ссылкой на Миронова. По информации «Фонтанки», ранее был вариант, что партия переименуется в «Социалистическую Россию».

Об объединении говорили еще осенью 2020 года. Как писали «Ведомости», цель слияния — «утилизировать небольшие партийные проекты». Источники газеты в администрации президента отмечали, что каждая из партий во время обсуждения выставила свои условия, в том числе с обязательным прохождением в парламент определенного количества кандидатов.

По данным нашего издания, Захар Прилепин может стать лидером списка объединенной партии на выборах в Государственную думу в 2021 году.

«Патриоты России» — зарегистрированная политическая партия, образована в 2005 году в результате раскола КПРФ, создана на платформе «Российской партии труда», основатель и лидер партии Геннадий Семигин.

Партия «За правду» была создана осенью 2019 года. Лидером ее стал писатель Захар Прилепин. По информации издания Meduza, проекту помогают структуры, связанные с Александром Бабаковым (ранее был спонсором партий «Родина» и «Справедливая Россия»), также в финансировании участвуют компании, связанные с Михаилом и Юрием Ковальчуками. Партия выступает за признание Донецкой народной и Луганской народной республик. Сторонники партии выступают против «антироссийской деятельности навальнистов».