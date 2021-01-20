Авиакомпания Nordwind проверит слова пилота о «клоуне из Берлина» и аварийной ситуации в день прилета Навального

Перевозчик Nordwind рассказал о служебной проверке в отношении пилота, который в Instagram высказал свое мнение о прилете оппозиционного политика Алексея Навального.
«Согласно политике авиакомпании, подобное проявление позиции является абсолютно не допустимым. В настоящий момент проводится служебная проверка», — говорится 20 января в заявлении авиаперевозчика.
В Nordwind особо подчеркнули, что 17 января все рейсы выполнялись «в соответствии с суточным планом». При этом автор сообщений за штурвал не садился.
«Опубликованное мнение являлось исключительно его частной позицией», — заметили в компании.
В день прилета Навального из Берлина, 17 января, пилот выложил свое фото в сториз Instagram. Он написал, что из-за «клоуна из Берлина» лайнеры отправили на запасные аэродромы. Это, по его оценке, привело к аварийной ситуации.