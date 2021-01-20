FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Авиакомпания Nordwind проверит слова пилота о «клоуне из Берлина» и аварийной ситуации в день прилета Навального

Перевозчик Nordwind рассказал о служебной проверке в отношении пилота, который в Instagram высказал свое мнение о прилете оппозиционного политика Алексея Навального.

«Согласно политике авиакомпании, подобное проявление позиции является абсолютно не допустимым. В настоящий момент проводится служебная проверка», — говорится 20 января в заявлении авиаперевозчика.

В Nordwind особо подчеркнули, что 17 января все рейсы выполнялись «в соответствии с суточным планом». При этом автор сообщений за штурвал не садился.

«Опубликованное мнение являлось исключительно его частной позицией», — заметили в компании.

В день прилета Навального из Берлина, 17 января, пилот выложил свое фото в сториз Instagram. Он написал, что из-за «клоуна из Берлина» лайнеры отправили на запасные аэродромы. Это, по его оценке, привело к аварийной ситуации.

17 января Алексея Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день его пресс-секретарь Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке выездного судебного заседания в УВД. Суд арестовал Навального на 30 суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

hedgehog_
т.е. пилотам нельзя иметь свое мнение и чего-то постить в инстограмм?
может есть список людей, кому это можно делать?
0k0
Аварийную ситуацию создали те, кто от страха перенаправили самолет с Навальным на другой аэродром. Так что в этом раскладе клоун - это еще вопрос.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний