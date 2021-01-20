Авиакомпания Nordwind проверит слова пилота о «клоуне из Берлина» и аварийной ситуации в день прилета Навального

Перевозчик Nordwind рассказал о служебной проверке в отношении пилота, который в Instagram высказал свое мнение о прилете оппозиционного политика Алексея Навального.



«Согласно политике авиакомпании, подобное проявление позиции является абсолютно не допустимым. В настоящий момент проводится служебная проверка», — говорится 20 января в заявлении авиаперевозчика.

В Nordwind особо подчеркнули, что 17 января все рейсы выполнялись «в соответствии с суточным планом». При этом автор сообщений за штурвал не садился.