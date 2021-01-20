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Трамп покинет Вашингтон за четыре часа до инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп, заканчивающий свою работу на этом посту, улетит из Вашингтона за четыре часа до инаугурации избранного президента Джо Байдена, информирует Белый дом.

Дональд Трамп и его супруга, первая леди Меланья Трамп, в 08:00 по местному времени отправятся во Флориду, передаёт сообщение Белого дома «Газета.Ru» 20 января.

Церемония инаугурации, согласно плану, начнётся 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск). В Вашингтон прибудут 25 тысяч бойцов нацгвардии.

Накануне Трамп выступил с прощальным обращением, в котором признал новую администрацию и отметил, что молится за её успех.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Если Сенат (верхняя палата американского парламента) утвердит импичмент, Трамп никогда больше не сможет баллотироваться на пост президента США.

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