Трамп покинет Вашингтон за четыре часа до инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп, заканчивающий свою работу на этом посту, улетит из Вашингтона за четыре часа до инаугурации избранного президента Джо Байдена, информирует Белый дом.

Дональд Трамп и его супруга, первая леди Меланья Трамп, в 08:00 по местному времени отправятся во Флориду, передаёт сообщение Белого дома «Газета.Ru» 20 января.

Церемония инаугурации, согласно плану, начнётся 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск). В Вашингтон прибудут 25 тысяч бойцов нацгвардии.

Накануне Трамп выступил с прощальным обращением, в котором признал новую администрацию и отметил, что молится за её успех.