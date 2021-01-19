В Германии создан экологический фонд, который поможет «Северному потоку-2» обойти американские санкции

ГеВ проект трубопровода «Северный поток — 2» из-за рисков, связанных с изменением политической ситуации.



Ранее стало известно, что оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство на одной из двух ветвей газопровода в июне 2021 года.



46-й президент США Джо Байден может рассмотреть вопрос о приостановке санкций в отношении «Северного потока — 2». Его консультант по иностранным делам Николас Бернс уверен, что это позволит новой администрации Белого дома «разрядить» обстановку и договориться с Германией и другими странами, причастными к проекту.

