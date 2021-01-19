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В Германии создан экологический фонд, который поможет «Северному потоку-2» обойти американские санкции

ГеВ проект трубопровода «Северный поток — 2» из-за рисков, связанных с изменением политической ситуации.

Ранее стало известно, что оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует завершить строительство на одной из двух ветвей газопровода в июне 2021 года.

46-й президент США Джо Байден может рассмотреть вопрос о приостановке санкций в отношении «Северного потока — 2». Его консультант по иностранным делам Николас Бернс уверен, что это позволит новой администрации Белого дома «разрядить» обстановку и договориться с Германией и другими странами, причастными к проекту.

«Северный поток — 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. Конгресс США в декабре принял законопроект, еще не подписанный президентом Дональдом Трампом, который расширяет санкции в отношении «Северного потока — 2» на услуги по сертификации трубопровода и страхование судов-трубоукладчиков

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Комментарии (2)

просто взять и запретить
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Спс, поржал. Тут весь текст - сплошная опечатка. Про "фонд" - вообще ничего.
Дмитрий Миленин
какие же американцы глупык, если их так просто обвести вокруг 21го пальца
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