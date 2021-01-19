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Роспотребнадзор назвал Петербург одним из лидеров по темпу прироста заболевших COVID-19

Глава Роспотребнадзора на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщила, что в большинстве субъектов РФ заболеваемость пошла на спад, но Петербург и Крым пока лидируют по темпам прироста.

«В 83 регионах страны, за исключением города Санкт-Петербурга и Республики Крым, темп прироста составил менее единицы. Это хороший прогностический знак», — заявила 19 января Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в 66 субъектах уже идет стадия стабилизации, а лишь в 13 — фаза продолжающегося роста. Глава ведомства также добавила, что в большинстве регионов наблюдается рост и стабилизация тестирования на COVID-19.

С начала пандемии в России выявили уже 3 612 800 заболевших COVID-19, а в Петербурге сегодня, 19 января, зафиксировали самый высокий прирост заболевших коронавирусом в России.

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