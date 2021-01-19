Петербург вышел на первое место в России по числу новых случаев коронавируса

Петербург снова опередил Москву по числу новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба от 19 января, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3281 заболевшего, в то время как в столице таких насчитали 3115.
Впервые за пандемию Северная столица вырвалась на первое место в стране по числу суточных заражений 4 января, когда в городе насчитали более 3600 заболевших.
Во всех российских регионах за прошедший день зафиксировали новые случаи COVID-19 (21 734).
Петербургский оперативный штаб уточнил, что почти 21478 горожан проверили на коронавирус за день. В городе выявили уже 304 045 случаев COVID-19.
С начала пандемии в России насчитали 3 612 800 заболевших, что остается четвертым результатом в мире. Больше случаев зафиксировали только в Бразилии (8,5 миллиона), Индии (10,6 миллиона) и США (24 миллиона). Общее количество заболевших в мире — 95,5 миллиона.
При этом большинство заразившихся россиян (3 002 026) смогли излечиться от COVID-19. В стране зафиксировали 66 623 летальных исхода.