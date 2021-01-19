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Петербург вышел на первое место в России по числу новых случаев коронавируса

Петербург снова опередил Москву по числу новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба от 19 января, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3281 заболевшего, в то время как в столице таких насчитали 3115.

Впервые за пандемию Северная столица вырвалась на первое место в стране по числу суточных заражений 4 января, когда в городе насчитали более 3600 заболевших.

Во всех российских регионах за прошедший день зафиксировали новые случаи COVID-19 (21 734).

Петербургский оперативный штаб уточнил, что почти 21478 горожан проверили на коронавирус за день. В городе выявили уже 304 045 случаев COVID-19.

С начала пандемии в России насчитали 3 612 800 заболевших, что остается четвертым результатом в мире. Больше случаев зафиксировали только в Бразилии (8,5 миллиона), Индии (10,6 миллиона) и США (24 миллиона). Общее количество заболевших в мире — 95,5 миллиона.

При этом большинство заразившихся россиян (3 002 026) смогли излечиться от COVID-19. В стране зафиксировали 66 623 летальных исхода.

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Комментарии (11)

Константа
Все ответственные лица мутят с этой статистикой, ориентируюсь на свое окружение: болеть стали больше, но легче ттт, не все обращаются в официальную медицину, так что переболевших нетяжело, без особых последствий и осложнений, немало, думаю 😉
***_555
Дядесаше пора отдохнуть.
ppky0323
Главное, чтобы Аргентина не болела!
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