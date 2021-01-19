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На месте тяжёлого ДТП с пешеходами в Купчино произошло «простое», а на соседнем перекрёстке — «модное»

На соседних перекрёстках в Купчино утром 19 января произошли две аварии. Одна из них попала на видео.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», две легковые машины встретились на пересечении улиц Олеко Дундича и Бухарестской, где ещё не убрали обломки автомобилей после вчерашнего серьёзного ДТП, в котором пострадали три человека.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

В километре от этого ДТП, на пересечении улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара, каршеринг, выполняя левый поворот, не пропустил встречный «Ларгус» с логотипом магазина модной одежды, пишут в «ДТП и ЧП».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Столкновение попало на видео.

Судя по всему, ДТП обошлись без тяжёлых травм.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (2)

Alex000
С каршером всё понятно - там по большей мере похоже новички, котоым ещё и денег на собственное авто не хватило. Ну ладно, фиг с ним. Но куда и чем вообще водитель ламоды смотрел-то? Каршер не секунду "выруливал", и не две, должно было быть видно с офигительного расстояния. А там такое ощущение, будто ламодец вообще не тормозил.
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