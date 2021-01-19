На соседних перекрёстках в Купчино утром 19 января произошли две аварии. Одна из них попала на видео.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», две легковые машины встретились на пересечении улиц Олеко Дундича и Бухарестской, где ещё не убрали обломки автомобилей после вчерашнего серьёзного ДТП, в котором пострадали три человека.