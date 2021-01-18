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На Бухарестской столкнулись несколько машин, по словам очевидцев, сбиты пешеходы. На месте 6 скорых

Серьёзное ДТП произошло 18 января в Купчино на перекрёстке улиц Олеко Дундича и Бухарестской.

Как сообщают очевидцы, столкнулись четыре машины. «На 13:50 на месте 6 автомобилей скорой помощи, три автомобиля ГИБДД и автомобиль МЧС», — пишет читатель «Фонтанки» Евгений.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что сбиты пешеходы. «За нами ехала синяя машина, шла на разворот, а по прямой (оставалось мало минут) мчался тот, что въехал в пешеходов, из-за забора плохая видимость», — поясняет Екатерина.

Одну из машин выкинуло на трамвайные пути.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений

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Комментарии (1)

atf
Из-за заборов такого типа реально не просто плохая видимость, а не видно совсем. Выезжаешь из-за него местами на свой страх и риск. Может ГИБДД обратит внимание?
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