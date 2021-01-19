В России снова выросла смертность от коронавируса. Петербург не стал исключением

За последние сутки в российскую летальную коронавирусную статистику попали 586 смертей. 69 из них — петербургские. Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных 19 января.

Накануне в Петербурге ковидными официально были признаны 55 смертей, в России — 471.

Тем временем Северная столица второй раз за пандемию вышла на первое место по заболеваемости COVID-19.