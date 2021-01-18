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В летальную коронавирусную статистику по Петербургу за сутки попали 55 умерших

В России за последние сутки ковидной была признала 471 смерть, из них 55 — в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 18 января.

В Москве за 24 часа комиссия внесла в статистику 73 смерти.

Тем временем заболеваемость в Петербурге опустилась ниже отметки в 3300 новых случаев.

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