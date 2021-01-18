FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге опустилась ниже отметки в 3300 новых случаев

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге опустилось ниже отметки в 3300 новых случаев. Как сообщает 18 января оперативный штаб, в городе за минувшие сутки выявили 3287 заболевших, накануне их было 3316.

Новых заболевших COVID-19 (22 857) за сутки выявили во всех субъектах РФ. Так, 3679 заразившихся за 24 часа насчитали в Москве, которая остается лидером суточной коронавирусной статистики. Расположившийся на второй строчке Петербург отстает всего на 392 случая.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 16 389 обследованных за 24 часа. Общее число заболевших в городе на сегодня перевалило за 300 тысяч.

В России с начала пандемии насчитали уже 3 591 066 заболевших COVID-19. Впереди по этому показателю только Бразилия (8,4 миллиона), Индия (10,6 миллиона) и США (почти 24 миллиона). В мире число случаев уже более 95 миллионов.

Большинство заразившихся россиян (2 978 764) смогли вылечиться от коронавируса, а для 66 037 он закончился летальным исходом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Урус-Баши
Вакцины до сих пор нет. Вчера вечером и сегодня утром на сайте горздрова появился пункт записи на вакцинацию в некоторых поликлиниках, в которые возможность записи через интернет ране отсутствовала. Возникло чувство оптимизма. Но над этим чувством надругались, вернув все к состоянию конца прошлого года. Пункт записи на вакцинацию присутствует только в тех поликлиниках, где он был в прошлом году. При этом сама запись не осуществлятся.
Mimic
Смысл этой точной статистики, если разные "штабы" дают совершенно разные цифры, а на графике видно, как стремящуяся ввысь кривую как ножницами сверху обрезали с конца ноября? Это как объем реки измерять в ведрах воды, вычерпанных из нее.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний