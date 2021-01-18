Заболеваемость коронавирусом в Петербурге опустилась ниже отметки в 3300 новых случаев

Число новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге опустилось ниже отметки в 3300 новых случаев. Как сообщает 18 января оперативный штаб, в городе за минувшие сутки выявили 3287 заболевших, накануне их было 3316.
Новых заболевших COVID-19 (22 857) за сутки выявили во всех субъектах РФ. Так, 3679 заразившихся за 24 часа насчитали в Москве, которая остается лидером суточной коронавирусной статистики. Расположившийся на второй строчке Петербург отстает всего на 392 случая.
Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 16 389 обследованных за 24 часа. Общее число заболевших в городе на сегодня перевалило за 300 тысяч.
В России с начала пандемии насчитали уже 3 591 066 заболевших COVID-19. Впереди по этому показателю только Бразилия (8,4 миллиона), Индия (10,6 миллиона) и США (почти 24 миллиона). В мире число случаев уже более 95 миллионов.
Большинство заразившихся россиян (2 978 764) смогли вылечиться от коронавируса, а для 66 037 он закончился летальным исходом.