ОВД-инфо: В Петербурге на акциях в поддержку Навального задержаны 55 человек

Правозащитники из проекта «ОВД-инфо» получили информацию о том, что 18 января на акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Петербурге были задержаны 55 человек. Их доставили в пять разных отделов полиции.



Так, по данным ресурса, больше всего людей от Гостиного двора, где проходили пикеты, увезли в 53 отдел — 23 человек, среди которых были корреспондент «Дождя» Денис Кабаков, правозащитник Владимир Василенко и несовершеннолетний. 13 человек доставили в отдел полиции № 32, четверых в 28-ой, одного в 76-ой и 13 в 10 отделе полиции. Местонахождение еще нескольких человек пока неизвестно.

