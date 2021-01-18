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ОВД-инфо: В Петербурге на акциях в поддержку Навального задержаны 55 человек

Правозащитники из проекта «ОВД-инфо» получили информацию о том, что 18 января на акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Петербурге были задержаны 55 человек. Их доставили в пять разных отделов полиции.

Так, по данным ресурса, больше всего людей от Гостиного двора, где проходили пикеты, увезли в 53 отдел — 23 человек, среди которых были корреспондент «Дождя» Денис Кабаков, правозащитник Владимир Василенко и несовершеннолетний. 13 человек доставили в отдел полиции № 32, четверых в 28-ой, одного в 76-ой и 13 в 10 отделе полиции. Местонахождение еще нескольких человек пока неизвестно.

По данным на 23.00: из десятого отдела полиции после приезда адвоката Даниила Семенва, всех отпустили. Два человека — девушки — покинули второй отдел. Также отпущен мужчина, которого доставили в 76-ой отдел полиции.

Официальных данных о доставленных в полиции Петербурга пока не предоставили.

Напомним, что люди встали в пикеты в нескольких российских городах после того как 18 января заседавший в отделе полиции суд отправил Алексея Навального под стражу на 30 суток. Политика задержали накануне в аэропорту Москвы, куда он прилетел из Берлина после лечения.

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Комментарии (6)

Sinilga
Для Valera SPb : Ну ты и сволочь!
Valera SPb
Поддерживать этого предателя могут только две категории (чуть не написал людей):
1) кто не очень далёк умом и не способен сложить два и два в политике (а то, что овальный - предатель это два+два), зато полон желчи и всегда выступает против всего;
2) отъявленные негодяи и предатели России, которые делают это из ненависти к своей стране и/или за деньги.
Других вариантов нет
Never_Mind
Мужественные люди. Не все способны бросить себя в костер. Очень похоже, что это только начало.
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