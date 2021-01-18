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«Избирательное применение санкций, разрушает уважение к закону». Петербургский омбудсмен потребовал объяснений от МВД по поводу задержаний встречающих Навального и участников пикетов

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов направил обращения в региональные ГУ МВД и прокуратуру с требованием объяснить основания для задержаний журналистов и активистов, намеревавшихся встретить Алексея Навального в Москве. Помимо этого, как говорится на сайте омбудсмена 18 января, ему не понятно за что массово задерживали участников одиночных пикетов у «Гостиного двора» в поддержку арестованного на 30 суток политика. Шишлов, пишет, что получил жалобы на незаконное ограничение прав и свобод девяти задержанных петербуржцев.

В частности, омбудсмен просит обратить пристальное внимание, на задержание 16 января Александры Шашок и Светланы Ковалец, которые были доставлены в отдел и (одна за участие в прошлогодней акции солидарности с протестующими жителями Хабаровска, другая – за субботний одиночный пикет в поддержку Навального), и там их продержали до понедельника. Хотя у них у обеих дети до 14 лет.

«Избирательное применение административных санкций по политически мотивированным приказам разрушает уважение людей к закону», - уверен Шилов.

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Комментарии (4)

Blablabla
А Шишлов не хочет ответить почему омбудсменом по правам содержания заключённых является БСМ? И не один! А, ведь, как известно-ворон ворону глаз не выколет...Популист!
264734251
За день только одно сообщение о 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и столько про Алексея.
Фонтанка Вам не стыдно?!
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