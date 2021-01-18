Суд отпустил экс-ректора Аграрного университета на свободу. За ним долг почти в 30 млн

Как уточнил его адвокат Павел Лапаев, с момента приговора в декабре 2019 года и до сих пор Ефимов находился под домашним арестом. Еще год после задержания он просидел в СИЗО.

О решении 18 января «Фонтанке» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Теперь приговор Ефимову — пять лет условно с испытательным сроком четыре года и полумиллионным штрафом.

Апелляционная жалоба на приговор рассматривалась с апреля 2020 года, помешала пандемия. Ефимов не признает вину, за ним сохранился долг в 28,6 млн рублей по гражданскому иску вуза.

Экс-ректор признан виновным в растрате. Девять лет назад с его ведома был заключен госконтракт на 36 млн рублей между университетом и Северо-Западным агентством развития и привлечения инвестиций. Речь в документах шла о научно-исследовательских работах, выполнены они не были. Руководитель агентства и экс-функционер Смольного Слава Ходько признал вину, возместил ущерб и получил полтора года колонии.

Адвокат Лапаев из коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры» во время следствия был оштрафован на 20 тысяч рублей за юридический шпионаж. Он уговорил коллегу Дениса Борисова проникнуть в суд и познакомиться с показаниями Ходько против ректора, представившись адвокатом главы агентства. Его задержали в архиве с томом уголовного дела, за помощь Борисов лишился адвокатского статуса.