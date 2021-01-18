Вакцинироваться будете у соседей. В Петербурге вышла накладка с распределением «Спутник V»

Жители Выборгского района Петербурга пожаловались «Фонтанке», что их вакцинация откладывается. Например, в поликлинике № 117 записанным на 18 января переносят приём на 8 февраля, а записанным на 19 января — на 9 февраля. Якобы это связно с тем, что в поликлинику не привезли вакцину в нужном объеме. Аналогичная жалоба пришла из 104-й поликлиники. В комитете по здравоохранению признали проблему.
«Вакцину в Выборгском районе так распределили. Постараемся переправить в другой район этих граждан», — отметили 18 января в ведомстве.
Согласно информации, опубликованной на сайте комитета, в Выборгском районе вакцинацией занимаются детская городская поликлиника № 71, поликлиники № 52, 117, 97, 104.
Накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец отчитался «ВКонтакте», что «большинство пунктов вакцинации в Петербурге будут работать по субботам. В нескольких районах — и по воскресеньям». Всего в городе привито 22 349 человек. В ближайшие две недели будут увеличены мощности существующих пунктов вакцинации и открыты 50 новых. А еще заработает удобная электронная запись и номер 122. Якобы все эти меры позволят перейти к массовой вакцинации.
Но, как писала «Фонтанка», все упирается в дефицит препарата. В одной партии, отправленной в Аргентину, её больше, чем во всем Петербурге. А их отправили уже две.