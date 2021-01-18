Вакцинироваться будете у соседей. В Петербурге вышла накладка с распределением «Спутник V»

Жители Выборгского района Петербурга пожаловались «Фонтанке», что их вакцинация откладывается. Например, в поликлинике № 117 записанным на 18 января переносят приём на 8 февраля, а записанным на 19 января — на 9 февраля. Якобы это связно с тем, что в поликлинику не привезли вакцину в нужном объеме. Аналогичная жалоба пришла из 104-й поликлиники. В комитете по здравоохранению признали проблему.



«Вакцину в Выборгском районе так распределили. Постараемся переправить в другой район этих граждан», — отметили 18 января в ведомстве.