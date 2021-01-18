FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
17
Печать

Вакцинироваться будете у соседей. В Петербурге вышла накладка с распределением «Спутник V»

Жители Выборгского района Петербурга пожаловались «Фонтанке», что их вакцинация откладывается. Например, в поликлинике № 117 записанным на 18 января переносят приём на 8 февраля, а записанным на 19 января — на 9 февраля. Якобы это связно с тем, что в поликлинику не привезли вакцину в нужном объеме. Аналогичная жалоба пришла из 104-й поликлиники. В комитете по здравоохранению признали проблему.

«Вакцину в Выборгском районе так распределили. Постараемся переправить в другой район этих граждан», — отметили 18 января в ведомстве.

Фото: скриншот с сайта госуслуг / читатель "Фонтанки"

Согласно информации, опубликованной на сайте комитета, в Выборгском районе вакцинацией занимаются детская городская поликлиника № 71, поликлиники № 52, 117, 97, 104.

Накануне глава комздрава Дмитрий Лисовец отчитался «ВКонтакте», что «большинство пунктов вакцинации в Петербурге будут работать по субботам. В нескольких районах — и по воскресеньям». Всего в городе привито 22 349 человек. В ближайшие две недели будут увеличены мощности существующих пунктов вакцинации и открыты 50 новых. А еще заработает удобная электронная запись и номер 122. Якобы все эти меры позволят перейти к массовой вакцинации.

Но, как писала «Фонтанка», все упирается в дефицит препарата. В одной партии, отправленной в Аргентину, её больше, чем во всем Петербурге. А их отправили уже две.

Фото: скриншот с сайта госуслуг / читатель "Фонтанки"
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

265029341
Когда уже в Санкт - Петербурге чиновники из здравоохранения не отчитываться будут о своей безалаберности, а наладят нормальную работу пунктов вакцинации .
Беглов - Ау.
bombaleilo
Поможем аргентиским коммунистам!!!
Но пасаран!!!
Чингачгук
С упорством сумасшедшего пытаетесь доказать, что с поставкой вакцины все хорошо хотя прекрасно осведомлены, что это не так
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний