FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Компенсацию за ДТП с петербургского перевозчика пенсионерке пришлось получать через приставов

Судебные приставы в Петербурге помогли пострадавшей в ДТП пенсионерке получить компенсацию. Деньги пришлось взыскивать принудительно.

Как сообщает 18 января пресс-служба УФССП по Петербургу, 13 сентября 2018 года в результате столкновения автобуса и автомобиля в первом пострадала пожилая пассажирка: женщина получила травмы при падении. С места аварии ее доставили в Александровскую больницу, женщина «временно утратила возможность полноценно передвигаться, обслуживать себя в быту, принимать обезболивающие препараты и была вынуждена пройти курс восстановительного лечения».

Пенсионерка обратилась в суд за компенсацией. Красногвардейский районный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с перевозчика в ее пользу 55 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен в Калининский районный отдел судебных приставов.

Пристав уведомил организацию, что в отношении неё возбуждено исполнительное производство, сообщил о сроках добровольного исполнения решения суда и мерах принудительного взыскания, но перевозчик остался глух к предупреждениям. Тогда пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства организации, долг взыскали в полном объеме и перевели пенсионерке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Владислав Гольянов
А где название организации-перевозчика?
videosokolspb
Читая тексты, поражаешься грамотности : судя по тексту женщина утратила возможность принимать обезболивающие препараты .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний