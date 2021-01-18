Компенсацию за ДТП с петербургского перевозчика пенсионерке пришлось получать через приставов

Как сообщает 18 января пресс-служба УФССП по Петербургу, 13 сентября 2018 года в результате столкновения автобуса и автомобиля в первом пострадала пожилая пассажирка: женщина получила травмы при падении. С места аварии ее доставили в Александровскую больницу, женщина «временно утратила возможность полноценно передвигаться, обслуживать себя в быту, принимать обезболивающие препараты и была вынуждена пройти курс восстановительного лечения».

Пенсионерка обратилась в суд за компенсацией. Красногвардейский районный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с перевозчика в ее пользу 55 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен в Калининский районный отдел судебных приставов.

Пристав уведомил организацию, что в отношении неё возбуждено исполнительное производство, сообщил о сроках добровольного исполнения решения суда и мерах принудительного взыскания, но перевозчик остался глух к предупреждениям. Тогда пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства организации, долг взыскали в полном объеме и перевели пенсионерке.